Bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçiler, 2 metrelik şarampolde hareketsiz yatan kadını fark edip ihbarda bulundu. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinde kimlik bulunmayan cansız beden, otopsi için morga götürüldü.

BOĞULMA İZLERİ GÖRÜLDÜ

Cesette boğulma izlerine de rastlandığı öğrenildi. Cansız bedenin Adana nüfusuna kayıtlı Saliha T.'ye ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında Saliha T.'nin eşi M.T.'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde, cinayet suçlamasını reddeden M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.