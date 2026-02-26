Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi tarafından, başta “Yeşil Vatan”ın korunması olmak üzere her türlü afette canları pahasına görev yapan kahramanlara teşekkür amacıyla düzenlenen iftar programı, Cikcilli Düğün Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmalarının ardından MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mecit Kılıçarslan ile MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Celil Kara; Alanya İtfaiye Müdürü Hasan Çelik ve Alanya Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel’e teşekkür plaketi takdim etti. Gece, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.



‘FEDAKÂRLIĞIN, CESARETİN VE VATAN SEVGİSİNİN KARŞISINDA DUYDUĞUMUZ MİNNETİ İFADE ETMEK İÇİN BİR ARADAYIZ’

Açılış konuşmasını yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şube Başkanı Celil Kara, “Değerli yol arkadaşlarım, ateşin ve yeşilin kahramanları, kıymetli Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarımız ve itfaiye personellerimiz; MÜSİAD Alanya ailesi olarak bugün bu iftar programında sizlerle bir araya gelmenin huzuru içindeyim. Hepinizi saygı, muhabbet ve gönülden bir teşekkür duygusuyla selamlıyorum. Hepiniz iftar programımıza hoş geldiniz. Ramazan ayı sadece aç kalarak bedeni terbiye etmek değil; paylaşarak, hâlden anlayarak ve en önemlisi vefa göstererek ruhu doyurma ayıdır. Bu akşam sadece bir iftar sofrasını paylaşmıyoruz. Bu akşam, fedakârlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin karşısında duyduğumuz minneti ifade etmek için bir aradayız. Özellikle orman yangınlarında canla başla mücadele eden siz kıymetli itfaiye erlerimize ve Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür etmek, emeklerinize bir nebze olsun karşılık verebilmek için bu programı sizlere adadık. Rabbimiz, Maide Suresi 32. ayetinde şöyle buyuruyor: ‘Kim bir canı kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarmış gibi olur.’ Sizler o yangınlarda sadece ağaçları değil; içindeki karıncadan kuşa, topraktaki berekete kadar tüm insanlığın geleceğini kurtardınız. Bu emek, bu özveri ne bir teşekkürle ne de bir iftar sofrasıyla ödenir. Ama bilin ki; MÜSİAD Alanya olarak her zaman yanınızdayız, dualarımızda ve gönlümüzün en müstesna köşesindesiniz. Tabii bu mücadelelerde aramızdan ayrılan, ‘Yeşil Vatan’ uğruna toprağa düşen şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun. Geride bıraktıkları emanetler bizim başımızın tacıdır; ailelerine sabırlar ve selametler diliyorum. Biz bugün şükrümüzü ifade ediyoruz. Sizin emeğinize, cesaretinize, gece gündüz demeden ortaya koyduğunuz mücadeleye şükrediyoruz. Siz varsınız diye içimiz daha huzurlu, siz varsınız diye yarınlara daha güvenle bakıyoruz. MÜSİAD Alanya olarak; üretimin, emeğin ve fedakârlığın yanında duruyoruz. Bu şehirde taş üstüne taş koyan, bir ağacı, bir canı ve bir değeri koruyan herkesle omuz omuza hareket ediyoruz. Alanya’mız için çalışan, üreten ve sorumluluk alan herkesle birlikte daha güçlü bir geleceğe kararlılıkla ilerliyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın. Sofralarımızdan bereketi, gönüllerimizden muhabbeti eksik etmesin. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyor, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah’a emanet olun” dedi.



‘BURADA SİZLERLE OLMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM’

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mecit Kılıçarslan, “1447 senesinin Ramazan-ı Şerif’ini idrak ediyoruz. Hayırlı ve mübarek olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan; Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındıran bu mübarek ay, 11 ayın sultanı Ramazan ayı; inşallah hayrı ve bereketiyle hepimize huzur, sıhhat ve feraset getirir. Bu güzel Ramazan akşamında, bu anlamlı iftar vesilesiyle Alanya Şubemizde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor; hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Biz müminler, birliğimizi ve beraberliğimizi iftar sofralarında, böylesi gönül buluşmalarında her daim tazelemeliyiz. Bir araya geldiğimiz bu toplantıları birer hayır vesilesine dönüştürmeliyiz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki; mümin, müminin kardeşidir ve bizler kardeşlerimizin derdiyle dertlenmek, müşkülünü gidermekle mükellefiz. İçinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan ayının; hayrın çoğalmasına, gönüllerimizin yumuşamasına ve iyiliğin yayılmasına vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Allah hepimizin oruçlarını, ibadetlerini ve hayırlarını kabul eylesin. İftar soframızın hazırlanmasında emeği geçen Alanya Şube Başkanımız Sayın Celil Kara ile Yönetim Kurulu’na ve siz değerli misafirlerimize, dostlarımıza teşekkür ediyor, sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.



‘VATANDAŞLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Alanya İtfaiye Müdürü Hasan Çelik, “Bizler Alanya İtfaiyesi olarak Alanya halkımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve Alanya’mızda farklı doğal afetler yaşamaktayız. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri olarak vatandaşların her ihtiyacında yanında olacağız. Burada orman işletme ve itfaiye ekiplerini buluşturduğu için MÜSİAD Başkanımıza ve MÜSİAD ailesine çok teşekkür ederim” dedi.

‘MÜSİAD BAŞKANI VE İŞ ADAMLARINA TEŞEKKÜR EDERİZ’

Alanya Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel, “Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve personelim adına hepinize teşekkür ederim. Ormanlarımız, 2025 yılında yaşadığımız orman yangınları sebebiyle biraz daha önem kazandı. Ormanda şehit olan kahramanlarımızı minnetle yâd ediyoruz. Bu mübarek günde bizleri davet eden MÜSİAD Başkanı ve değerli iş adamlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi. (Hatice NERGİZ)