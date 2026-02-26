Ponto MK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kuş, 30 yıldır geleneksel hale getirdiği iftar davetlerine bir yenisini daha ekledi. Keyf-i Alâ'da düzenlenen Mehmet Kuş'un iftar davetine Alanya’nın önde gelen isimleri, siyasiler, STK temsilcileri, Ponto MK çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Konuklarını kapıda karşılayan Mehmet Kuş, davetlilerle tek tek ilgilendi. Toplu olarak edilen duaların ardından başlayan iftar programında misafirler, oldukça zengin menülü bir sofrada ağırlandı. Tasavvuf müzik dinletisinin de olduğu iftarda ezanın okunması ile birlikte tüm davetliler hep beraber oruç açtı. İftar programına gelen herkese teşekkür eden Ponto MK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kuş, “30 yıldır iftar programlarımızı geleneksel hale getirdik. Dostlarımızla, kardeşlerimizle turizm sezonu boyunca iş yoğunluğundan dolayı bir araya gelemiyoruz. Ancak böyle günlerde bir araya gelme fırsatı buluyoruz. İnşallah rabbim nasip ederse gelenekselleşen iftar programlarımıza bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

Muhabir: Ramazan Özdemir