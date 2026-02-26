ALANYA Turistik İşletmecileri Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, 2026 turizm sezonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede sezon için beklentilerin her geçen dönem daha da zorlaştığını ifade etti. Cem Özcan, “Otel dolulukları düşük, özellikle nisan-mayıs dönemine ilişkin ön rezervasyonlar beklentilerin altında. Bu tablo, bölgemizin turizm gelirlerini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. 2026, dikkatle yönetilmesi gereken bir yıl olacak. Dünya genelinde büyük bir rekabet var ve bu rekabet ortamında ayakta kalmak turizmcilerimiz için başlı başına bir başarıdır.

‘KUR BASKISI VE ARTAN MALİYETLER SEKTÖRÜ ZORLUYOR’

Alanya’daki turizm işletmeleri, döviz kurları üzerindeki baskı ve hızla artan maliyetler nedeniyle ciddi bir ekonomik sıkışmışlık yaşıyor. Özellikle kredi kullanan tesislerin finansal sürdürülebilirliği risk altına girerken, kâr marjları son iki yılda belirgin şekilde geriledi. Yükselen girdi maliyetleri, enflasyonun oluşturduğu ek yükler ve kur politikalarının yarattığı baskı, işletmelerin rekabet gücünü zayıflatıyor” dedi.

UYGULANABİLİR VE YAPICI SİSTEM ÇAĞRISI

Turizm sektörünün karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara ek olarak artan bürokratik süreçler ve idari yaptırımlar, işletmeler üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Başkan Özcan, sektörün sürdürülebilirliği açısından kolaylaştırıcı ve destekleyici politikaların hayati önem taşıdığını vurgulayarak, turizmcilerin küresel rakipleriyle eşit şartlarda rekabet edebilmesi için daha öngörülebilir, istikrarlı ve yapıcı bir anlayışa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Otelcilerin misafir güvenliği ve memnuniyetini her zaman öncelik olarak gördüklerini belirten Özcan, uzun ve karmaşık prosedürlerin sektörü zorladığını; turizm gerçekleriyle uyumlu, uygulanabilir, çözüm odaklı ve tüm paydaşları kapsayan bir sistem ile daha yapıcı kurallar bütününün hayata geçirilmesinin sektörün ortak beklentisi olduğunu dile getirdi.

TURİZMDE YENİ DÖNEM

Turizm sektörünün artık yalnızca ziyaretçi sayısıyla ölçülemeyeceğini vurgulayan Özcan, rekabetin odağının harcama kalitesi ve misafir deneyimine kaydığını ifade ederek, “Turizm artık ‘kaç kişi geldi?’ sorusuyla yönetilen bir sektör değil. Asıl belirleyici olan, misafirin harcama kalitesi ve destinasyondan aldığı deneyimdir. Büyüme potansiyelimiz güçlü; ancak bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi, akıllı fiyatlama stratejileri, doğru konumlandırma, kamu desteği ve ürün çeşitliliğinin etkin yönetimiyle mümkün” olduğunu söyledi.

‘MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Başkan Cem Özcan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “2026’ya hazırlanırken rezervasyonlardaki düşüş, kur baskısı, artan maliyetler ve uzayan resmi süreçler nedeniyle endişeliyiz. İşini hakkıyla yapmak isteyen turizmcilerin, küresel rakipleri karşısında savunmasız bırakılmaması gerekiyor. Buna rağmen biz, her koşulda Alanya’nın turizmdeki güçlü konumunu pekiştirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve Alanya’yı global turizm liginde üst sıralara taşımak temel hedefimizdir.”

Kaynak: ALTİD BÜLTEN