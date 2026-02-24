5 metreyi bulan dalgalara aldırış etmeden suya giren 32 yaşındaki Onur Öğüt, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

5 METRELİK DALGALAR ARASINDA GÖZDEN KAYBOLDU

Antalya’nın Konyaaltı Sahilinde 17 Şubat gecesi yaşanan olay, kentte derin üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre saat 23.30 sıralarında, dalga yüksekliğinin yer yer 5 metreye ulaştığı fırtınalı havada bir kişinin denize girdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyı şeridinde başlatılan arama çalışmalarında, denize giren kişinin 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Onur Öğüt olduğu belirlendi. Gece boyunca süren çalışmalarda Öğüt, ihbar noktasından yaklaşık 300 metre uzaklıkta, kıyıya yakın bir alanda Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

YOĞUN BAKIMDA 7 GÜN DİRENDİ

Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan genç adama olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Öğüt, yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi altına alındı. Ancak 7 gün süren yaşam mücadelesi dün akşam saatlerinde sona erdi. Acı haber ailesine ve yakınlarına hastanede verildi. Bir sahil kenti olan Antalya’da özellikle kış aylarında dalga boyu artıyor. Zaman zaman sosyal medyada “deniz coştu” görüntüleri paylaşılıyor ama işte… Bazen birkaç saniyelik bir karar, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor.

CENAZESİ SERİK’TE TOPRAĞA VERİLDİ

Onur Öğüt’ün cenazesi, savcılık incelemesi ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Çıtlıklı Mezarlığı’nda defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Yetkililer, özellikle Antalya Konyaaltı Sahili’nde fırtınalı havada denize girme tehlikesi konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Kuvvetli rüzgâr ve yüksek dalga uyarılarının dikkate alınması gerektiği vurgulandı.