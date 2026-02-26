Galatasaray’ın, 25 Şubat 2026 gecesi Avrupa arenasında elde ettiği tarihi başarı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) attığı bir adımla yerini derin bir kriz ve tartışmaya bıraktı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan devi Juventus'u toplamda 7-5'lik skorla turnuvanın dışına itmeyi başardı. İlk maçı 5-2 kazanan temsilcimiz, nefesleri kesen uzatma bölümü sonunda rövanşı 3-2 kaybetse de adını bir üst tura yazdırdı. Ancak bu büyük coşku, TFF'nin resmi hesaplarından yapılan kutlama mesajındaki tartışmalı vurgular nedeniyle gölgelendi. Alanya’daki binlerce futbolseverin ve turizm esnafının da ekran başında heyecanla takip ettiği bu tarihi gecenin ardından patlak veren iletişim krizi, spor kamuoyunda deprem etkisi yarattı.

ZAFERİN GÖLGESİNDE KALAN PAYLAŞIM

Federasyonun resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, dev tur atlama başarısından ziyade alınan 3-2'lik yenilgi ön plana çıkarıldı. TFF'nin metninde yer alan "uzatmalara giden maçta rakibine 3-2 mağlup oldu" ifadeleri dikkat çekerken, asıl bardağı taşıran damla kullanılan görsel oldu. İnfografikte ilk maçtaki 5-2'lik görkemli galibiyete veya 7-5'lik toplam skora dair hiçbir ibareye yer verilmemesi, yalnızca 3-2'lik skorun ve takım logolarının kullanılması büyük tepki topladı.

SOSYAL MEDYA VE TARAFTARLAR AYAKLANDI

Kısa sürede çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine, federasyonun paylaşımı sosyal medyada infial yarattı. Alanya'da da maçı kafelerde ve dev ekranlarda izleyerek kutlamalara katılan sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş vatandaşlar, bu durumu "samimiyetsiz" bularak federasyonu eleştiri yağmuruna tuttu. Mesajın sadece 700 civarında beğeni almasına karşılık 1.800'ü aşkın alıntılama ile protesto edilmesi, oluşan tepkinin boyutunu rakamlarla ortaya koydu. Artan baskı ve yoğun eleştiriler karşısında TFF cephesi, çareyi paylaşımı yorumlara kapatmakta buldu.

SİYASET VE SPOR DÜNYASINDAN SERT SÖZLER

Bu tartışmalı yaklaşıma sadece taraftarlar değil, kamuoyunun tanınmış isimleri de sessiz kalmadı. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Oktay Vural, federasyonun tutumunu sert bir dille eleştirerek, "Aslında tebrik mesajı değil yenilgi haberi. TFF Galatasaray’ın yenilmesine rağmen Juventus’u elemesine üzülmüş gibi... Fransız kalmışlar" ifadelerini kullandı. Spor yazarı Ali Naci Küçük ise federasyonun ilk maçtaki 5-2'lik zaferi kutlamadığını hatırlatarak, yönetimi tarafsızlığını yitirmekle suçladı.

Gözler şimdi, Alanya sokaklarından tüm Türkiye'ye yayılan bu büyük tepkinin ardından Galatasaray yönetiminin atacağı resmi adıma ve federasyon cephesinden gelecek olası bir düzeltme açıklamasına çevrilmiş durumda.