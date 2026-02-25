Akdeniz Üniversitesi’nde uygulanan üç farklı yöntemle ilaca dirençli epilepsi hastaları nöbetsiz hayata kavuştu.

Antalya’da epilepsi tedavisi alan üç hasta, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen farklı cerrahi operasyonların ardından nöbetsiz yaşamaya başladı. 22 yaşındaki Mümin Top, 24 yaşındaki İlayda Bilir ve 42 yaşındaki Servet Ahşun, ilaca dirençli epilepsi nedeniyle uzun süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyordu.

EPİLEPSİDE ÜÇ FARKLI CERRAHİ YÖNTEM

AÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çakın, halk arasında “sara” olarak bilinen epilepsinin bazı hastalarda ilaç tedavisine yanıt vermediğini belirtti. Bu durumda üç farklı cerrahi yöntemin gündeme geldiğini söyledi.

Bu yöntemler; epileptik odağın çıkarılması, nöbet yayılım yollarının kesilmesi ve vagal sinir stimülasyonu (pil uygulaması) olarak sıralanıyor. 2022’den bu yana 35 hastaya epilepsi cerrahisi, 12 hastaya ise pil takıldığını aktaran Çakın, bu ameliyatların hassas beyin bölgelerinde yapıldığını ve titiz bir süreç gerektirdiğini ifade etti.

KONSEY KARARIYLA HASTA SEÇİMİ

Cerrahi kararı tek bir branşın değil, multidisipliner bir konseyin değerlendirmesiyle alınıyor. Radyoloji, psikiyatri ve nöroloji uzmanlarının yer aldığı konseyde hastanın hangi yöntemden fayda göreceği ayrıntılı tetkiklerle belirleniyor. Doğru hasta ve doğru yöntem seçimi tedavide belirleyici rol oynuyor.

HAYATI ZORLAŞTIRAN NÖBETLER

Mümin Top’un nöbetleri kısa aralıklarla tekrarlıyor, yoğun bakım desteği gerektiriyordu. Beynin iki yarım küresi arasındaki elektriksel geçişi sağlayan bağlantı cerrahi olarak kesildi. Bu müdahale sonrası nöbetlerin ciddi oranda azaldığı belirtildi.

İlayda Bilir’de ise belirgin bir lezyon bulunmadığı için göğüs duvarına yerleştirilen bir pil aracılığıyla vagus sinirine düşük doz elektriksel uyarı verildi. Bu yöntem, epilepsi nöbet sıklığını azaltma ve bazı hastalarda tamamen durdurma amacı taşıyor.

Servet Ahşun’da hipokampus bölgesindeki lezyon çıkarıldı. Şakak lobundaki sorunlu alanın alınmasının ardından nöbetlerin kontrol altına alındığı açıklandı.

TOPLUMDA HER 100 KİŞİDEN 1-3’ÜNDE GÖRÜLÜYOR

AÜ Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, epilepsinin beyindeki anormal elektriksel deşarjlarla ortaya çıktığını ve toplumda görülme sıklığının yüzde 1 ila 3 arasında değiştiğini söyledi. Bazı yaş gruplarında bu oranın yüzde 4’e kadar çıktığını ifade etti.

Doğan, hastaların yaklaşık yüzde 70’inin yalnızca ilaçla kontrol altına alınabildiğini, yüzde 30’luk kesimde ise cerrahi seçeneklerin gündeme geldiğini belirtti. Uygun hastalarda cerrahiden sonra ilaçların tamamen kesilebildiğini de ekledi.

“NÖBETLER DURDU”

Cerrahi sonrası sağlığına kavuşan hastalar ve aileleri, sürecin ardından nöbetlerin sona erdiğini ve günlük yaşam kalitelerinin belirgin şekilde arttığını aktardı.

Epilepsi tedavisinde Antalya’da uygulanan bu cerrahi yöntemler, özellikle ilaca dirençli epilepsi hastaları için umut olarak değerlendiriliyor.