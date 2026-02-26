Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde patlak veren uyuşturucu iddiaları, askeri kurumlardaki disiplin hassasiyeti nedeniyle Alanya başta olmak üzere tüm yurtta büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Komutanlık emrinde görev yapan bazı sözleşmeli erlerin uyuşturucu madde kullandığı şüphesi üzerine düğmeye basıldı ve geniş çaplı bir adli süreç başlatıldı. Ülke güvenliğini yakından ilgilendiren kurumlara sıçrayan bu tür ciddi iddialar, Alanya'daki vatandaşlar tarafından da endişe ve dikkatle takip ediliyor.

BAKIRKÖY SAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Kritik soruşturmanın detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, dosyanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesinde yer alan "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlamaları çerçevesinde derinleştirildi. Soruşturmanın ilk dalgasında 9 şüpheli mevcutlu olarak adliye koridorlarına getirildi. İfadelerine başvurulan şahıslar, iddiaların kesin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan, kıl ve idrar testlerine tabi tutuldu.

ADRESLERDE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Sadece kullanım değil, olası tedarik ağının da çökertilmesi hedeflenen soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerine yönelik aramalar gerçekleştirildi. İnceleme yapılan mekanlarda gerçekleştirilen aramalarda, folyo içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Savcılık, dosyanın seyrini değiştirebilecek "uyuşturucu madde temin etme" ve "kullanımı kolaylaştırma" boyutlarını da mercek altına aldı. Yeni bulgular ışığında bazı şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verilirken, söz konusu personelin gün içerisinde yeniden hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Gelişmeler adli makamlarca titizlikle sürdürülüyor.