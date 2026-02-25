Antalya Barosu avukatlarından, MHP Kırşehir eski İl Başkanı Avukat Salih Ezer 74 yaşında vefat etti. Cenaze töreni Antalya ve Kırşehir’de düzenlenecek.

Antalya Barosu avukatlarından, bir dönem MHP Kırşehir İl Başkanlığı görevini üstlenen Avukat Salih Ezer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti. Ezer’in vefat haberi, hem Antalya’daki hukuk camiasında hem de Kırşehir’de üzüntüyle karşılandı.

Uzun yıllar serbest avukatlık yapan ve Antalya’da mesleki çalışmalarıyla tanınan Ezer’in, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Akşam saatlerinde yaşamını yitiren Ezer, iki çocuk babasıydı.

ANTALYA’DA İLK TÖREN UNCALI MEZARLIĞI’NDA

Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, cenaze töreni 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Antalya Uncalı Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek. Antalya’daki tören ve taziyenin ardından naaşı memleketi Kırşehir’e gönderilecek.

Antalya’daki Kırşehirliler Derneği tarafından da organizasyon yapılacağı belirtilirken, sevenleri ve meslektaşlarının törene katılması bekleniyor.

KIRŞEHİR’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Avukat Salih Ezer için 26 Şubat 2026 Perşembe günü öğle namazına müteakip Kırşehir Merkez Ahi Evran Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Ardından naaşı Dinekbağ Suludere Mezarlığı’nda defnedilecek.

Kırşehir’deki taziyelerin ise Yenice Mahallesi 268. Sokak No:15 adresindeki Dinekbağ Niyet Camii civarında kabul edileceği bildirildi.

Hem hukuk dünyasında hem de siyasi geçmişi nedeniyle kamuoyunda tanınan Ezer’in vefatı, Antalya ve Kırşehir’de birçok kişi tarafından “büyük kayıp” olarak değerlendirildi.