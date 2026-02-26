UZUN süredir titizlikle yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtilirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte Alanya’nın dijital tanıtım altyapısının önemli ölçüde güçleneceği ifade edildi.

ALANYA’NIN TÜM DEĞERLERİ TEK PLATFORMDA

Proje kapsamında Alanya’nın tarihi ve kültürel miras alanları, doğal güzellikleri, turizm rotaları, etkinlikleri ve çeşitli hizmet noktaları tek bir dijital platformda toplanacak. Şehrin farklı noktalarına yerleştirilecek QR kodlar aracılığıyla ziyaretçiler mobil cihazları üzerinden sisteme anında erişim sağlayabilecek. Yapay zekâ destekli sistem yalnızca bilgi sunmakla kalmayacak; kullanıcıların yönelteceği sorulara da anlık olarak cevap verecek. Böylece turistler; “Buraya en yakın tarihi yer neresi?”, “Bugün hangi etkinlikler var?”, “Aileler için uygun rotalar hangileri?” gibi sorularına doğrudan yanıt alabilecek.

Platformun çok dilli olarak tasarlanması sayesinde farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler kendi ana dillerinde bilgiye ulaşabilecek. Bu yönüyle proje, Alanya’nın uluslararası turizm kimliğini güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ALANYA’NIN TANITIMINDA YENİ BİR VİZYON

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nda yapılan değerlendirmede, projenin Alanya’ya katma değer sağlayacak güçlü bir dijital tanıtım platformu olacağı vurgulandı. Yapay zekâ destekli, erişilebilir ve kullanıcı dostu yapısıyla sistemin, ziyaretçilerin Alanya’yı daha kapsamlı ve bilinçli bir şekilde keşfetmelerine imkân sunacağı ifade edildi. Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi öncülüğünde geliştirilen Yapay Zekâ Destekli Dijital Turizm Rehberliği Projesi’nin kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. Bu yenilikçi adımla Alanya’nın turizmde dijitalleşme sürecine güçlü bir katkı sunması hedefleniyor.



Kaynak: Alanya Kent Konseyi/BÜLTEN