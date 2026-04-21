Süper Lig'de şampiyonluk yarışına odaklanan Galatasaray'da, uluslararası transfer piyasasını hareketlendiren yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol spor basını, Real Madrid'in sarı-kırmızılı takımın hücum oyuncusu Victor Osimhen'i kadrosuna katmayı planladığını yazdı.

İspanyol Fichajes gazetesinin aktardığına göre, Madrid temsilcisi gelecek sezon için hücum hattında kapsamlı bir yeniden yapılanma hedefliyor. Kylian Mbappe'nin kendi doğal pozisyonunda görev alabilmesi amacıyla takıma klasik bir santrfor arandığı ve bu listenin ilk sırasında Osimhen'in bulunduğu belirtildi. Haberde, Nijeryalı oyuncunun ceza sahası içindeki bitiriciliği ile yüksek fiziksel kapasitesinin onu ideal bir aday haline getirdiği vurgulandı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 100 MİLYON EURO

Transfer iddialarının mali boyutuna dair de çeşitli rakamlar telaffuz ediliyor. Galatasaray yönetiminin, yıldız oyuncunun olası satışı için bonservis bedelini 100 milyon euro seviyesinden başlattığı iddia edildi. İspanyol kulübünün ise mevcut kadrosundan yaşanacak muhtemel ayrılıklara bağlı olarak finansal bütçesini dengeleyip bu transferi resmiyete dökmek istediği ifade ediliyor.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLARIN YAKIN TAKİBİNDE

Alanya'daki futbolseverlerin ve bölgedeki sarı-kırmızılı taraftarların da ilgiyle takip ettiği bu süreç, oyuncunun mevcut form grafiğiyle doğrudan ilişkili. Haberde yer alan verilere göre 27 yaşındaki golcü, bu sezon Galatasaray forması altında 29 resmi maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 19 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Osimhen, takımının hücum organizasyonlarındaki en temel isimlerden biri konumunda bulunuyor.