Sosyal medya platformlarında hızla yayılan “AVM’lere girişlerin ücretli olacağı” yönündeki paylaşımlar kamuoyunda tartışma yarattı. Günlük yaşamı doğrudan ilgilendiren bu iddialara, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklık getirildi.

İDDİALARIN TAMAMI GERÇEK DIŞI

DMM tarafından yapılan açıklamada, “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı” adıyla bir kurumun karar aldığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, bu isimde resmi bir kurum ya da üst kurul bulunmadığı açık şekilde ifade edildi.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, düzenleme ya da resmi girişim olmadığı bilgisi paylaşıldı.

SEKTÖRDEN DE YALANLAMA GELDİ

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektör paydaşlarının böyle bir kararının bulunmadığını açıkladı. Böylece iddiaların hem resmi kurumlar hem de sektör temsilcileri tarafından doğrulanmadığı ortaya kondu.

VATANDAŞLARA UYARI

DMM açıklamasında, kamuoyunda yanıltıcı bilgi ve infial oluşturma amacı taşıyan paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almasının önemine işaret edildi.

Özellikle Alanya, Antalya ve çevresinde yoğun şekilde kullanılan alışveriş merkezleri düşünüldüğünde, bu tür iddialar günlük yaşam ve tüketici alışkanlıkları açısından doğrudan önem taşıyor. Yapılan resmi açıklamalar, bölgede de herhangi bir uygulama değişikliğinin söz konusu olmadığını ortaya koydu.