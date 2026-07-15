İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent ile birlikte toplam 23 şüpheli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürerken, Haluk Levent'in emniyette verdiği 6 sayfalık ifadenin detayları kamuoyuna yansıdı.

"4 milyar 300 milyon TL toplandı"

Edinilen bilgilere göre Haluk Levent, ifadesinde özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yardım faaliyetlerine değindi. Levent'in, deprem sürecinde yaklaşık 4 milyar 300 milyon TL bağış toplandığını belirterek, yaşanan süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptığı aktarıldı:

"Depremde 4 milyar 300 milyon TL para toplandı. Sonrasında üst üste krizler yaşandı. Ben o süreci yönetemedim. Bunun için üzgünüm."

"Usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz"

İfadesinde hakkındaki iddialara da değinen Levent'in, yapılan işlemlere ilişkin savunmasında şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

"Yaptığım şeylere usulsüzlük diyebilirsiniz ama buna bir yolsuzluk diyemezsiniz." Yaşlanmayı yavaşlatan sülfür mineralinin faydaları İçeriği Görüntüle

Bu açıklamanın soruşturma dosyasındaki değerlendirmelerde nasıl yer alacağı ise savcılık incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Mal varlığına ilişkin açıklama

İddiaya göre Haluk Levent, emniyette kendisine yöneltilen mal varlığına ilişkin sorulara da yanıt verdi. Üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul, banka hesabı veya kredi kartı bulunmadığını ifade ettiği öğrenildi.

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Levent'in bazı mali işlemlerini üçüncü kişilere ait hesaplar üzerinden gerçekleştirdiğini kabul ettiği öne sürülürken, bu hesapların şoförleri ve çalışanlarına ait olduğu iddia edildi.

MASAK raporundaki iddialar inceleniyor

Soruşturmaya ilişkin iddialarda, yardım amacıyla toplanan bazı bağışların dernekle doğrudan bağlantısı bulunmayan üçüncü kişilerin hesaplarında toplandığının MASAK raporlarına yansıdığı öne sürüldü. Bu iddialar kapsamında savcılık tarafından mali hareketlerin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

Savcılıktaki ifade süreci devam ediyor

Haluk Levent ve diğer şüphelilerin İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık sorguları sürüyor. Soruşturma sonunda savcılığın şüpheliler hakkında adli kontrol, tutuklama talebi veya serbest bırakma yönünde nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Öte yandan soruşturma henüz devam ettiği için dosyaya ilişkin nihai değerlendirme ve yargı süreci tamamlanmış değil. İlerleyen saatlerde savcılıktan yapılacak resmi açıklamaların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.