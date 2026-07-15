NTV'nin aktardığına göre, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar Türkiye'de akaryakıt tabelalarına çifte zam olarak yansımaya hazırlanıyor. 17 Temmuz 2026

Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,90 TL, benzinin litre fiyatına ise 1 TL artış yapılması bekleniyor.

Fiyat artışının temelinde uluslararası tedarik zincirindeki aksamalar yatıyor. ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve Körfez bölgesindeki çatışmaların genişlemesi, petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi. Özellikle dünya petrol ticaretinin en önemli güzergahlarından Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yavaşlaması, küresel arz endişelerini derinleştirdi.

YENİ FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Beklenen zammın pompaya yansımasıyla birlikte akaryakıt fiyatları yeni seviyelere ulaşacak. Artışın ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 65,51 TL, Ankara'da 66,46 TL, İzmir'de 66,75 TL ve doğu illerinde 68,10 TL bandına çıkacağı öngörülüyor.

Motorin tarafında ise İstanbul'da litre fiyatı 73,86 TL seviyesine yükselecek. Aynı rakamın Ankara'da 74,97 TL, İzmir'de 75,24 TL ve doğu illerinde yaklaşık 76,70 TL olması bekleniyor.

ZAM ÖNCESİ SÜRÜCÜLER NE YAPMALI?

Fiyat değişiklikleri genellikle perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyor. Bu nedenle, maliyet artışından etkilenmek istemeyen araç sahiplerinin perşembe akşamına kadar depolarını doldurmaları bütçelerine katkı sağlayabilir. Döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki anlık değişimler sürdüğü için, enerji piyasasındaki hareketlilik yakından takip ediliyor.