Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), bölge turizminin küresel dinamiklere entegrasyonu için yeni bir strateji belirledi.

ALTİD

Başkanı Cem Özcan tarafından yapılan açıklamaya göre, kurumun ve sektörün operasyonel verimliliğini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir dijital dönüşüm süreci başlatıldı. Bu hamle ile insan kaynaklı hataların en aza indirilmesi ve veriye dayalı karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yönetim kurulu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Özcan, dijitalleşmenin şeffaflığı ve hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini bildirdi. Ulusal ve uluslararası rekabette avantaj sağlamanın yolunun teknolojiden geçtiğini vurgulayan Özcan, Alanya'nın dünyaya açılan kapısı olan turizmde ALTİD'in öncü bir rol üstleneceğini aktardı. Göreve geldikleri günden bu yana iletişim altyapısını güçlendirmeye odaklandıklarını belirten dernek yönetimi, yenilikçi bir kurumsal kimlik inşası için çalışmalarını sürdürüyor.

TURİZMDE DİJİTALLEŞME NEDEN ÖNEMLİ?

Turizm sektöründe dijital dönüşüm, yalnızca kurumsal altyapının yenilenmesini değil, aynı zamanda turist davranışlarının veri analitiği ile takip edilmesini ve pazar stratejilerinin optimize edilmesini kapsıyor. Akıllı turizm uygulamaları, çevrimiçi rezervasyon sistemlerinin entegrasyonu ve dijital tanıtım faaliyetleri, destinasyonların küresel görünürlüğünü doğrudan artırıyor. Sektör dinamikleri, veriye dayalı yönetim modellerine geçen bölgelerin değişen turist beklentilerine çok daha hızlı yanıt verebildiğini gösteriyor.

KÜRESEL DİNAMİKLERE UYUM HEDEFİ

Alanya turizminin geleceğine yön verecek projeler üzerinde çalışan ALTİD

Yönetim Kurulu, sektörün kurumsal kapasitesini artırmayı planlıyor. Yeni dünyanın dinamiklerine uygun vizyoner adımların, bölgedeki konaklama tesisleri ve turizm paydaşları için de yol gösterici olması bekleniyor.