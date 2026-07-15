Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, apartman ve site sakinleri arasında en fazla tartışmaya neden olan otopark kullanımı konusunda Yargıtay emsal bir karara imza attı. Giriş yollarına duba yerleştirmek veya zincir çekmek gibi uygulamalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. maddesi kapsamında yeniden değerlendirildi. Mahkeme, yönetim planında aksi bir hüküm bulunmadığı sürece bu alanların binaların ortak kullanım alanı olduğuna hükmetti.

Tapu kayıtlarında belirli bir daireye özel otopark alanı tahsis edilmediği sürece, hiçbir kat maliki otoparkın bir bölümünü kendi kullanımına ayıramıyor. Alınan karara göre, otopark alanına demir duba dikmek, kilitli mekanizma kurmak veya eşya koyarak komşuların park etmesini engellemek hukuken ortak alanın işgali olarak kabul ediliyor.

HANGİ EYLEMLER YASAL İHLAL KAPSAMINA GİRİYOR?

Ortak otopark alanlarına izinsiz duba veya zincir yerleştirerek kişisel park yeri oluşturmak yasalara aykırı eylemlerin başında geliyor. Bunun yanı sıra, otopark alanlarına eski eşya, lastik veya inşaat malzemesi yığarak depo amacıyla kullanmak da yasaklandı.

Diğer kat maliklerinin manevra yapmasını veya araçlarını otoparktan çıkarmasını önleyecek şekilde hatalı park etmek de yasal ihlal sayılıyor. Ayrıca, ortak otopark alanını bina dışından üçüncü kişilere kiraya vermek veya ticari araçların sürekli depolama alanı haline getirmek hukuka aykırı bulunuyor.

OTOPARKI İŞGAL EDİLENLER HANGİ ADIMLARI ATMALI?

Otopark hakkı gasp edilen kat maliklerinin izlemesi gereken hukuki süreç belirli aşamalardan oluşuyor. İlk olarak apartman veya site yönetimine yazılı başvuruda bulunularak durumun düzeltilmesi isteniyor. Fiziki bir işgal söz konusuysa ilgili belediyenin zabıta ekiplerine şikayette bulunulabiliyor.

Tüm uyarılara rağmen ihlali sürdüren kişilere karşı Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak müdahalenin men-i davası açılabiliyor. Mahkeme kararıyla otoparktaki engeller kaldırılırken, dava sürecindeki tüm masraflar ve avukatlık ücretleri alanı usulsüz şekilde işgal eden tarafa ödetiliyor.