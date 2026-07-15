İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne ait bazı çek ve senetleri çeşitli işlemlerde teminat olarak kullandığını kabul etti.

Bu süreçte yüksek miktarda borçlandığını belirten Levent, söz konusu işlemlerin yanlış değerlendirildiğini öne sürerek, "Bunun adına usulsüzlük denebilir ancak yolsuzluk denemez. Kayıtlarda eksik görünen tüm işlemleri yıl sonuna kadar dernek defterlerine işleyerek düzeltmeyi planlıyordum." ifadelerini kullandı.

"Depremden sonra daha fazla risk aldım"

Levent, ifadesinde yaşadığı mali sıkıntıların temel nedeninin deprem süreci olduğunu ileri sürdü.

Borsaya yatırım yapmayı uzun süredir bırakamadığı bir alışkanlık olarak tanımlayan Levent, "Borsa benim pis bir zaafım. Deprem döneminin bana yüklediği ekonomik maliyet nedeniyle daha fazla işlem yaptım, daha yüksek risk aldım. Tüm bu süreçte kullandığım paralar borçlanarak temin edildi." dedi.

"Ahbap'ın parasını kullanmadım"

Hakkındaki en önemli iddialardan birini de reddeden Levent, Ahbap Derneği'nin bağışlarını kişisel yatırımlarında kullanmadığını savundu.

Levent, derneğin 2023, 2024 ve 2025 yıllarında İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlendiğini ve raporlarda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini belirterek, denetim sonuçlarının kamuoyuna açık olduğunu ifade etti.

20 taşınmaz açıklaması

Savcılık ifadesinde derneğe devretmeyi planladığı taşınmazlara da değinen Haluk Levent, yaklaşık 80 milyon TL değerindeki 20 taşınmazı Ahbap Derneği'ne kazandırmak istediğini söyledi.

Tapu işlemlerinin henüz tamamlanamadığını belirten Levent, devir süreci sonuçlanmadan operasyon düzenlendiğini öne sürerek, işlemler tamamlanmış olsaydı soruşturmanın farklı bir noktada olacağını iddia etti.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken, savcılığın dosyaya ilişkin incelemeleri sürüyor.