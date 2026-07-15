Türk vatandaşlarının Avrupa seyahatlerinde yaşadığı Schengen vizesi sorununa karşı Avrupa Birliği (AB) cephesinde yeni bir çalışma yürütülüyor. NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut'un aktardığı bilgilere göre, sık seyahat eden Türk vatandaşlarına yönelik hazırlanan yeni vize modelinin teknik hazırlıklarının bu hafta itibarıyla başlaması bekleniyor.

Geliştirilen sistem, geçmiş vize kurallarına harfiyen uyan kişilerin her yurt dışı çıkışında yeniden başvuru sürecine girmesini engellemeyi amaçlıyor. Bu sayede konsolosluklarda oluşan yığılmaların önüne geçilmesi ve başvuru sahiplerinin zaman kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

GÜVENİLİR KİŞİ STATÜSÜ KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni modelin merkezinde yer alacak güvenilir kişi tanımı için belirli meslek grupları öncelikli olarak değerlendiriliyor. Borsada işlem gören şirketlerin yöneticileri, sanayi odası sicili bulunan iş insanları, Avrupa çapında faaliyet gösteren araştırmacılar, uzmanlar ve öğrenciler bu statü için potansiyel adaylar arasında bulunuyor.

Kriterleri karşılayan başvuru sahiplerine ilk aşamada 2 yıllık Schengen vizesi onaylanması planlanıyor. Bu süre zarfında vize geçmişi sorunsuz devam eden kişilere, bir sonraki başvurularında 5 yıla kadar geçerli vize verilmesi öngörülüyor.

SİSTEMİN UZUN VADELİ ETKİSİ NE OLACAK?

Yetkililerin değerlendirmesine göre, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte her yıl yapılan yüz binlerce mükerrer vize başvurusu sistemden düşecek. Türkiye ile tam vize serbestisi sağlanana kadar geçici bir çözüm olarak uygulanan bu düzenleme, özellikle ticari ve akademik amaçlı düzenli seyahat edenlerin sürekli evrak toplama maliyetlerini ve konsolosluklardaki bekleme sürelerini yapısal olarak azaltacak.