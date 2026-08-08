Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde 62, 63, 65, 76, 81 ve 87. sokaklarda cuma günleri kurulan açık semt pazarında, halk sağlığını tehdit eden görüntüler ortaya çıktı. Tezgahlarda yer alan çürümüş ve küflü armutların ücret karşılığında vatandaşlara sunulması, pazarda alışveriş yapan tüketicilerin şikayetlerine yol açtı.

Yerel medya kaynaklarından Antalya Körfez'in aktardığına göre, pazarın 61. Sokak tarafına yakın bir bölümünde kurulan meyve tezgahında dikkat çekici bir fiyatlandırma yapıldı. Esnafın, sağlam görünen Deveci armutlarını 50 TL'den satışa sunduğu, ancak tüketilemeyecek derecede bozulmuş armutları ayırmak yerine 20 TL etiketiyle tezgaha koyduğu bildirildi. Çöpe atılması gereken ürünlerin dar gelirli vatandaşlara satılmaya çalışılması pazar yerinde eleştiri konusu oldu.

PAZAR YERLERİNDE GIDA DENETİMİ NASIL YAPILIYOR?

Pazar yerlerinde satışa sunulan yaş sebze ve meyvelerin insan sağlığına uygun koşullarda olması yasal bir zorunluluk taşıyor. Tüketicilerin, küflenmiş veya çürümüş gıdaların satıldığını tespit etmeleri halinde durumu doğrudan ilçe belediyelerine bağlı zabıta müdürlüklerine veya Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattı'na bildirme hakkı bulunuyor. Uzmanlar, küflü gıdaların tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Fiyatların yüksekliği nedeniyle alım gücü düşen vatandaşların pazar alışverişlerinde bu tür manzaralarla karşılaşması, gıda güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Yetkililerin söz konusu tezgahlara yönelik hijyen ve kalite denetimlerini artırması bekleniyor.