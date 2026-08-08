Antalya'nın Korkuteli ilçesinde her yıl heyecanla beklenen 35. Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 2026 yılı takvimi netleşti. Er meydanı, 30 Ağustos Pazar günü Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlara ev sahipliği yapacak.

Antalya Ekspres'in aktardığına göre, güreşler öncesindeki etkinlik takvimi 26 Ağustos'ta Şehzade Korkut Paşa Şenlikleri ile başlayacak. Organizasyonun resmi tanıtımı ise 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Muratpaşa ilçesinde düzenlenecek basın lansmanıyla yapılacak. Bu toplantıya, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Kırkpınar başpehlivanlarının katılımı bekleniyor.

GEÇEN YILIN ZİRVESİNDE KİMLER VARDI?

31 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 34. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri, 70 başpehlivanın kıyasıya mücadelesine sahne olmuştu. Yarı finalde İsmail Balaban'ı eleyen Ali Gürbüz ile Mehmet Yeşil Yeşil'i geçen Ali İhsan Batmaz finalde karşılaşmıştı. Final müsabakasında Ali Gürbüz'ü mağlup eden Ali İhsan Batmaz, başpehlivan unvanını elde etmişti. Aynı organizasyonda Yusuf Can Zeybek ve Orhan Okulu gibi önemli isimler de kol bağlamıştı.

YENİ SEZONDA AĞALIK KİMDE?

Yağlı güreş geleneğinin en önemli unsurlarından olan ağalık makamı, Akdeniz bölgesindeki ata sporu organizasyonlarının kalitesini doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ağalık ihalesinde 7 milyon 777 bin TL'lik teklif veren Antalyaspor eski Başkanı ve iş insanı Sabri Gülel, 35. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağası unvanını taşıyor. Gülel'in ev sahipliğinde yapılacak lansmanda, bu yıl er meydanına çıkacak başpehlivanların listesi ve hayata geçirilecek yeniliklerin kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.