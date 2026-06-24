İngiltere'de Gıda Standartları Ajansı (FSA), ülkenin en büyük altı perakende zincirinde satılan yemeye hazır paketli meyvelerin salmonella şüphesiyle toplatıldığını duyurdu. Daily Mail'in aktardığı habere göre, son tüketim tarihi 23 ve 24 Haziran olan karışık meyve kapları ve atıştırmalıklar risk grubunda yer alıyor.

Geri çağrılan ürünler arasında kivi, kavun, çilek ve portakal içeren meyve kapları bulunuyor. Ayrıca farklı gramajlarda paketlenmiş dilimli Pink Lady elma paketleri ile karpuz, mango ve ananas parçalarından oluşan meyve şişleri de toplatılan ürünler listesinde yer alıyor.

SALMONELLA RİSKİ VE BELİRTİLERİ NELER?

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, salmonella bakterisi ateş, ishal ve mide krampları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Enfeksiyon riskinin özellikle küçük çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha tehlikeli olduğu bildirildi. Genellikle hayvansal gıdalarla anılan bu bakteri, üretim veya paketleme aşamasındaki bulaşma nedeniyle taze paketlenmiş meyve ve sebzelerde de ortaya çıkabiliyor.

TÜKETİCİLER BU DURUMDA NE YAPMALI?

Gıda Standartları Ajansı, belirtilen tarihlere sahip ürünleri satın alan tüketicilerin bu gıdaları kesinlikle yememesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Satın alınan paketli meyveler, herhangi bir alışveriş fişi ibraz edilmesine gerek kalmadan mağazalara iade edilebilecek ve ücretin tamamı müşterilere geri ödenecek. İlgili marketlerin tamamında tüketicileri bilgilendirmek amacıyla uyarı yazıları asılacağı açıklandı.