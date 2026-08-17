ALMANYA’DA Hamburg Wandsbek Botanik Özel Bahçesi tarafından düzenlenen “Yılın Zehirli Bitkisi” oylamasının 2026 yılı sonucu dikkat çekti. Bahçe fasulyesi (Phaseolus vulgaris), 516 oy alarak birinci sırada yer aldı.

Türkiye’de de yaygın olarak tüketilen taze fasulyenin listeye girmesinin temelinde, çiğ halde içerdiği fasin (phasin) adlı toksik lektin bulunuyor.

ÇİĞ VE AZ PİŞMİŞ FASULYEYE DİKKAT

Fasulyenin normal şekilde pişirilerek tüketilmesinden ziyade çiğ veya yeterince pişirilmeden yenmesinin risk taşıdığı belirtiliyor.

Fasinin özellikle sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği, zehirlenme belirtilerinin tüketimden birkaç saat sonra ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

Olası belirtiler arasında bulantı, karın ağrısı, kusma ve ishal bulunuyor. Yüksek miktarda tüketim durumunda ise daha ciddi sağlık sorunları görülebileceği belirtiliyor.

EN AZ 10-15 DAKİKA PİŞİRİLMESİ ÖNERİLİYOR

Uzmanların aktardığı bilgilere göre fasulyenin yeterli sıcaklıkta pişirilmesi, söz konusu toksinin etkisiz hale gelmesini sağlıyor.

Wandsbek Botanik Özel Bahçesi, fasulyenin 100 derece sıcaklıkta en az 10-15 dakika kaynatılmasını öneriyor. Kısa süreli haşlama veya yeterli sıcaklığa ulaşmayan pişirme yöntemlerinin ise toksini tamamen etkisiz hale getirmeyebileceğine dikkat çekiliyor.

Bu nedenle fasulyenin çiğ olarak yenmemesi ve tüketilmeden önce iyice pişirilmesi gerekiyor.

“ZEHİRLİ BİTKİ” SEÇİLMESİ TÜKETİLMEMESİ GEREKTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Taze fasulyenin “Yılın Zehirli Bitkisi” seçilmesi, uygun şekilde pişirildiğinde tüketilemeyeceği anlamına gelmiyor. Oylamanın temel amacı, günlük yaşamda karşılaşılan bitkilerin içerebileceği toksik maddeler konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak.

Hamburg Wandsbek Botanik Özel Bahçesi de çalışmanın amacının bitkilerden korkulması veya bunların tamamen ortadan kaldırılması değil, özelliklerinin ve olası risklerinin daha iyi bilinmesi olduğunu belirtiyor.

Dolayısıyla sofraların vazgeçilmezlerinden taze fasulye için temel uyarı oldukça net: Çiğ veya az pişmiş tüketmekten kaçınmak, yeterli süre ve sıcaklıkta pişirmek.