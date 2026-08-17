MALATYA’DA etkili olan sağanak yağış ve beraberindeki şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dakika içerisinde kentin farklı noktalarında hasar oluşurken, bazı binaların çatılarındaki kiremitler koparak yere düştü, çok sayıda ağaç devrildi.

Yollara düşen ağaçlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ihbarlar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması ve yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

ECZANENİN VİTRİN CAMLARI PATLADI

Fırtınadan etkilenen noktalardan biri de İstasyon Caddesi oldu. Bölgede bulunan bir eczanenin dış cephe vitrin camları şiddetli rüzgarın etkisiyle patladı.

İş yerinde bulunan dolaplarda da hasar meydana gelirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

KONUTLAR SU ALTINDA KALDI

Şiddetli yağışın ardından Yeşiltepe’de bulunan Pırlanta Konutları ve çevresinde su birikintileri oluştu. Bazı alanların su altında kaldığı bölgede yaşayan vatandaşlar, benzer sorunların daha önce de yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Yağışla birlikte rögarların ve drenaj sistemlerinin yetersiz kaldığı bazı noktalarda su seviyesi kısa sürede yükseldi.

MAŞTİ’NİN ÇATISINDAN SAC PARÇALARI KOPTU

Fırtınanın etkili olduğu bir diğer nokta ise Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali oldu. MAŞTİ’nin çatısındaki bazı sac parçaları kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak yere düştü.

Olay sırasında terminal çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler hasar gören bölümlerde inceleme yaptı.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kent genelinden gelen ihbarlar üzerine itfaiye, belediye ve ilgili ekipler farklı noktalarda çalışma yürütüyor. Devrilen ağaçların kaldırılması, su biriken alanların tahliye edilmesi ve hasar gören bölgelerin güvenli hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Fırtına ve sağanağın yol açtığı hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.