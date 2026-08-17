ANTALYA’DA trafiğe kayıtlı araç sayısındaki artış devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz 2026 sonu itibarıyla kentte kayıtlı toplam araç sayısı 1 milyon 735 bin 593 olarak kayıtlara geçti.

Antalya’nın komşu illerinden Isparta’da araç sayısı 254 bin 186’ya, Burdur’da ise 191 bin 566’ya ulaştı.

YENİ KAYITLARDA MOTOSİKLET İLK SIRADA

Türkiye genelinde temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Yeni kayıtların yüzde 48,1’ini motosikletler oluştururken otomobiller yüzde 38 ile ikinci sırada yer aldı.

Kamyonetlerin payı yüzde 9,4 olurken kamyonlar yüzde 1,9, traktörler yüzde 1,6, minibüsler yüzde 0,6, otobüsler yüzde 0,3 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 olarak kaydedildi.

İKİNCİ ELDE 907 BİNİ AŞKIN DEVİR

Temmuz ayında ikinci el araç piyasasında da yoğun hareketlilik yaşandı. Türkiye genelinde 907 bin 846 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Devir işlemlerinin yüzde 64,8’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri yüzde 14,2 ile kamyonetler ve yüzde 13,7 ile motosikletler takip etti.

TOGG İLK ÜÇTE

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 78 bin 761 otomobilin marka dağılımında Renault yüzde 11,2 ile ilk sırayı aldı. Fiat yüzde 8,3 ile ikinci olurken, Togg yüzde 8,2’lik payla üçüncü sıraya yerleşti.

Togg’un ardından yüzde 8 ile Hyundai, yüzde 7,9 ile Volkswagen ve yüzde 6,8 ile Toyota geldi.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARIN PAYI YÜKSELİYOR

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 otomobilin yüzde 41’ini benzinli araçlar oluşturdu. Hibrit otomobiller yüzde 31,8, elektrikli otomobiller ise yüzde 18 pay aldı.

Dizel otomobillerin oranı yüzde 8,1 seviyesinde kaldı.

EN ÇOK GRİ OTOMOBİL TERCİH EDİLDİ

Yeni otomobillerde renk tercihlerinde ise gri açık ara öne çıktı. Yılın ilk 7 ayında kaydı yapılan otomobillerin 222 bin 580’i gri renkte oldu. Böylece grinin payı yüzde 41,6’ya ulaştı.

Gri otomobilleri yüzde 25,7 ile beyaz, yüzde 11,9 ile siyah araçlar takip etti.

7 AYDA 1,1 MİLYONLUK NET ARTIŞ

2026’nın ocak-temmuz döneminde yeni kayıtlar ve trafikten silinen araçlar birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’deki toplam taşıt sayısında 1 milyon 134 bin 911 adet net artış gerçekleşti.

Antalya’da araç sayısının 1 milyon 735 bini aşması ise özellikle nüfus ve turizm hareketliliğinin arttığı yaz aylarında kent trafiğini yeniden gündeme taşıdı.