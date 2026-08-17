MUĞLA’NIN Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisinde bulunan hatta henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamanın ardından tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırdı.

Patlamayla birlikte tonlarca su yola ve çevreye yayılırken, asfaltın bir bölümü çöktü. Yol üzerinde oluşan çukur nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

TONLARCA SU BOŞA AKTI

Ana isale hattındaki patlamanın ardından suyun basıncıyla birlikte yolda bulunan asfalt parçaları çevreye savruldu. Bölgeden geçen vatandaşlar yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Görüntülerde suyun metrelerce yüksekliğe ulaştığı ve yolun büyük bölümünün su altında kaldığı görüldü.

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Patlama nedeniyle Torba-Gölköy yolunda trafik akışı ciddi şekilde yavaşladı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler kontrollü şekilde yönlendirildi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak hattaki su akışını kesti.

ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

MUSKİ ekipleri, hasar gören ana isale hattında geniş çaplı onarım çalışmasına başladı. Çöken yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için de çalışma yürütüldü.

Patlamanın nedeninin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

OTOMOBİLİN CAMI HASAR GÖRDÜ

Öte yandan patlama sırasında yerinden kopan asfalt ve taş parçalarının çevredeki araçlara da zarar verdiği belirtildi.

Yoldan geçen bir otomobilin arka camında hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.