MİLLİ Piyango Online tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran 22 numara açıklandı.

KAZANDIRAN NUMARALAR

17 Ağustos 2026 tarihli On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

2 - 3 - 4 - 5 - 18 - 21 - 26 - 38 - 40 - 41 - 43 - 46 - 53 - 56 - 58 - 60 - 61 - 67 - 71 - 72 - 73 - 76

Kupon sahipleri, oynadıkları numaralarla çekiliş sonuçlarını karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online’ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

Çekiliş tarihi seçildikten sonra kupon bilgileri girilerek ikramiye durumu öğrenilebiliyor. Oyuncuların sonuç kontrolünde resmi sonuç ekranını esas alması önem taşıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara oyununda oyuncular 1 ile 80 arasındaki sayılardan 10 tanesini seçerek kupon oluşturuyor.

Çekilişte ise toplam 22 sayı belirleniyor. Oyuncuların seçtiği 10 sayıdan kaçını doğru bildiğine göre farklı ikramiye kategorileri oluşuyor.

KAÇ BİLEN İKRAMİYE KAZANIYOR?

On Numara’da 10, 9, 8, 7 veya 6 bilenler ikramiye kazanabiliyor. Ayrıca hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen kuponlar için de ayrı bir ikramiye kategorisi bulunuyor.

Büyük ikramiye ise 10 numaranın tamamını doğru bilen talihli veya talihliler arasında paylaştırılıyor.

17 Ağustos 2026 tarihli çekilişe katılanlar, kuponlarını resmi sorgulama ekranından kontrol edebilir.