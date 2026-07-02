Portekiz'in başkenti Lizbon'a annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk ile birlikte giden 30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk, seyahat esnasında aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve kalbi durduğu belirlenen genç oyuncu, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Tedbir amacıyla bir süre yoğun bakımda tutulan Çubuk, tedavi sürecinin olumlu ilerlemesi üzerine normal odaya alındı. Başarılı oyuncu, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek Türkiye'ye geri döndü.

"KALBİM 5 DAKİKA DURDU"

Aylar sonra katıldığı bir davette kameraların karşısına geçen Oktay Çubuk, sağlık durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaştı. 2. Sayfa programının aktardığına göre, yaşadığı zorlu süreci anlatan oyuncu, "Birkaç defa 3 dakika, 5 dakika kalbim durdu. Her şey yolunda. Tamamıyla hayatım eskisine döndü diyebilirim artık" ifadelerini kullandı.

KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Çubuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü birincilikle kazandı. Televizyon ekranlarındaki ilk deneyimini 2017 yılında yayımlanan 'Cennetin Gözyaşları' dizisindeki Ömer karakteriyle yaşayan oyuncu; Sol Yanım, Baba ve Adım Farah gibi projelerle ekranlardaki tanınırlığını artırdı.