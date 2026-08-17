İSTANBUL’UN Şişli ilçesinde yaşandığı belirtilen olayda, sosyal medya ve tanışma uygulaması Tinder üzerinden bir kadınla tanışan kişi, buluşma kararı aldı. İkili daha sonra birlikte bir restorana gitti.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in aktardığı bilgilere göre restoranda masaya çeşitli yiyecek ve içecekler sipariş edildi. Ancak yaklaşık bir saat süren buluşmanın ardından getirilen hesap, müşteriyi şaşkına çevirdi.

MASAYA İKİ ŞİŞE ŞAMPANYA SİPARİŞ EDİLDİ

İddiaya göre masaya ilk olarak bir şişe şampanyanın yanı sıra saç kavurma, patates ve çeşitli mezeler istendi. Bir süre sonra ikinci şişe şampanya da sipariş edildi.

Buluşmanın yaklaşık bir saat sürmesinin ardından hesabın istendiği ve müşterinin önüne yaklaşık 90 bin TL’lik hesap getirildiği öne sürüldü.

KREDİ KARTINDAN 8 AYRI İŞLEM YAPILDIĞI İDDİASI

Hesabın ödenmesi sırasında ise dikkat çeken başka bir gelişme yaşandığı ileri sürüldü. İddiaya göre müşteriye ödemenin kredi kartından tek işlemde alınamayacağı söylendi.

Bunun üzerine yaklaşık 90 bin TL’lik tutarın kredi kartından 8 ayrı işlemle tahsil edildiği öne sürüldü.

BULUŞTUĞU KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananların ardından yüksek hesapla karşılaşan kişi, Tinder üzerinden tanıştığı kadının kendisini özellikle söz konusu restorana götürdüğünden şüphelendi.

Kadının işletmeyle birlikte hareket etmiş olabileceğini düşünen mağdur, yaşananların ardından şikayetçi oldu.

Olayla ilgili iddiaların yapılacak incelemeler ve tarafların beyanları doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor.