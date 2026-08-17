TRENDYOL Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk haftası Samsunspor-Göztepe karşılaşmasıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezon üst sıraları zorlayan iki ekip, yeni sezonun ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

Sahasındaki karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Samsunspor, taraftarının desteğini de arkasına alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Göztepe ise zorlu Samsun deplasmanından 3 puan çıkararak yeni sezona moralli başlamanın hesaplarını yapıyor.

SAMSUNSPOR’DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona başlayan Samsunspor’da karşılaşma öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Yunus Emre Çift, Jaures Assoumou ve Igor Drapinski’nin sakatlıkları nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Yeni transfer Eliot Watt da İskoçya Futbol Federasyonu tarafından verilen 1 maçlık cezası nedeniyle mücadelede görev alamayacak.

GÖZTEPE’NİN YENİ TRANSFERLERİ SAHNE ALABİLİR

Geçtiğimiz sezonu 6’ncı sırada tamamlayan Göztepe de Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos ve Luka Gugeshashvili'nin forma giymeleri halinde Süper Lig kariyerlerinin ilk maçına çıkacağı belirtildi.

Daha önce Sivasspor forması giyen Sundberg ile Antalyaspor’da görev yapan Gökdeniz Bayrakdar da şans bulmaları halinde Göztepe formasıyla ilk kez Süper Lig karşılaşmasına çıkacak.

GEÇEN SEZON GALİBİYETLERİ PAYLAŞTILAR

Samsunspor ile Göztepe arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmada taraflar birer galibiyet aldı. Göztepe kendi sahasındaki ilk mücadeleyi 2-0 kazanırken, sezonun son haftasında Samsun’da oynanan karşılaşmadan ev sahibi ekip 3-0 galip ayrıldı.

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Göztepe karşılaşması bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ve TOD üzerinden canlı yayınlanacak.