ÇILGIN Sayısal Loto’nun 17 Ağustos 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiye hayaliyle kuponlarını dolduran şans oyunu tutkunları, çekilişin ardından açıklanan numaraları kuponlarıyla karşılaştırmaya başladı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından 6 ana numara ile Joker ve SüperStar sonuçları açıklandı.

17 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

17 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar şöyle:

10 - 41 - 43 - 62 - 83 - 84

Joker: 11

SüperStar: 59

Kupon sahipleri sonuçlarını Milli Piyango Online’ın resmi sonuç sorgulama ekranından kontrol edebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çekilişe katılanlar, Milli Piyango Online’ın sonuç sorgulama ekranına girerek 17 Ağustos 2026 tarihli çekilişi seçebiliyor.

Kupon bilgilerinin girilmesinin ardından kazandıran numaralar, varsa kazanılan ikramiye ve kuponun sonuç durumu görüntülenebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç kez gerçekleştiriliyor. Çekilişler Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor.

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin sonuçları tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online’ın resmi platformlarında yayımlanıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto’da oyuncular 1 ile 90 arasındaki numaralardan 6 tanesini seçerek bir kolon oluşturuyor. Oyuncular numaralarını kendileri belirleyebildiği gibi rastgele seçim seçeneğini de kullanabiliyor.

Sistem Oyunu’nda ise en az 7, en fazla 19 numara seçilebiliyor ve seçilen sayılardan farklı kolon kombinasyonları oluşturuluyor.

Her çekilişte 6 ana numara ve 1 Joker belirleniyor. Oyuncular 6, 5+1 Joker, 5, 4, 3 veya 2 numarayı doğru tahmin etmeleri halinde ilgili ikramiye kategorisinden kazanç elde edebiliyor.

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto’ya ek olarak oynanabilen bir özellik. SüperStar seçeneğinin kullanılabilmesi için en az bir Çılgın Sayısal Loto kolonu oynanması gerekiyor.

SüperStar’ın da doğru tahmin edilmesi halinde, tutturulan ana numara sayısına bağlı olarak kazanılabilecek ikramiye değişebiliyor.