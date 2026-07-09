Çalışanların yakından takip ettiği 2026 yılı Temmuz ayı asgari ücret ara zam beklentilerine ilişkin ekonomi çevrelerinden değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Mevcut yasal düzenlemeler ve ekonomik öngörüler doğrultusunda, bu yıl ortasında asgari ücrete ek bir artış yapılması beklenmiyor.

HAK-İŞ

Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklamalarına göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısının yeniden ele alınması talep ediliyor. Sendikalar, sürecin daha geniş katılımlı bir yapıyla yürütülmesini savunurken, komisyonun yapısında henüz resmi bir değişiklik bulunmuyor. Ekonomi uzmanlarının aktardığına göre, olağanüstü bir ekonomik gelişme yaşanmadığı sürece yılda bir kez zam uygulaması sürecek.

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET VE İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor. İşverenler açısından SGK ve işsizlik sigortası primleri dahil edildiğinde toplam aylık maliyet 40 bin 874 lira 63 kuruşa ulaşıyor. Ayrıca, devlet tarafından sağlanan asgari ücret desteği 1000 liradan 1270 liraya yükseltilerek işverenlerin istihdam yükü azaltılıyor.

ARA ZAM UYGULAMASI NEDEN BEKLENMİYOR?

Geçmiş yıllarda yüksek enflasyonist baskılar nedeniyle istisnai olarak hayata geçirilen Temmuz ayı ara zamları, mevzuat gereği kalıcı bir uygulama niteliği taşımıyor. Ekonomi yönetiminin güncel hedefleri kapsamında, asgari ücretin olağan takvimine dönmesi ve yeni rakamın Aralık ayında toplanacak komisyon tarafından 2027

Ocak dönemi için belirlenmesi planlanıyor.