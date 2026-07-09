Antalya'nın Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde yer alan Phaselis Koyu, 2026 yaz sezonunda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, tarihi Phaselis Antik Kenti ile iç içe olan koya giriş ücretleri, ulaşım detayları ve ziyaret kuralları netleşti.

PHASELİS KOYU 2026 GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Bakanlık uygulamalarına göre, 2026 yılı itibarıyla ören yeri için yabancı turistlerden 10 Euro giriş ücreti alınıyor. Yerli ziyaretçiler ise yıllık 200 TL kullanım ücreti bulunan MüzeKart ile antik kente ve koya ek bir bedel ödemeden giriş yapabiliyor. Koyda denize girmek ve plajı kullanmak için ayrıca bir ücret talep edilmiyor. MüzeKart sahibi olmayanların ise kapıda standart giriş tarifesini karşılaması gerekiyor.

ULAŞIM SEÇENEKLERİ VE YOL TARİFİ

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarında yer alan koya kara ve deniz yoluyla ulaşılabiliyor. Özel araç kullananlar, Antalya-Kumluca (D400) karayolu üzerinden Kemer istikametine devam edip Phaselis tabelalarından dönerek 2 kilometrelik orman yolu üzerinden ana girişe varıyor. Antalya merkeze 55 kilometre uzaklıktaki koya yolculuk ortalama 45 ila 60 dakika, 15 kilometre mesafedeki Kemer merkezden ise 15 dakika sürüyor. Toplu taşımayı seçenler; Antalya Otogarı, 5M Migros önü veya Kemer merkezden kalkan Tekirova minibüsleriyle sapağa kadar gelebiliyor. Ayrıca Kemer Marina'dan hareket eden tekne turları da alternatif bir ulaşım imkanı sunuyor.

ZİYARET SAATLERİ VE DENİZİN DURUMU

Antik kent statüsünde bulunduğu için ören yeri çalışma saatlerine tabi olan bölge, yaz aylarında 08.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık tutuluyor. Üç farklı koya ev sahipliği yapan Phaselis'in sığ, kum ve ince çakıl yapılı denizi, özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor. Şnorkelle yüzmek isteyenlere zengin bir sualtı manzarası sunan suyun berraklığı, gün içinde artan tekne trafiğine bağlı olarak zaman zaman azalabiliyor. Bu sebeple sakin bir deneyim arayanlara erken saatleri tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

KAMP, MANGAL VE OTOPARK KURALLARI

Birinci derece arkeolojik sit alanı olan bölgede koruma kuralları tavizsiz şekilde uygulanıyor. Resmi açıklamalara göre, orman yangını riski ve tarihi dokunun bütünlüğü sebebiyle alan içerisinde çadır kurmak, karavanla konaklamak, kamp yapmak veya ateş yakmak kesinlikle yasak. Bölge sadece günübirlik ziyaretlere izin veriyor. Antik kent girişinde geniş bir otopark bulunmasına rağmen hafta sonları hızla dolabildiğinden erken gidilmesi büyük önem taşıyor. Sadece antik kenti gezecekler için 2 saat yeterli görülürken, yüzme ve doğa yürüyüşü içeren kapsamlı bir plan için ziyaretçilerin 3 ila 5 saatlik bir zaman dilimi ayırması öneriliyor.