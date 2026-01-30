İddiaya göre Miraç A., 5 yıldır aralarında husumet bulunan Mert Y.'nin işlettiği telefon tamir ve satışının yapıldığı konteyner dükkana geldi. Husumetlisinin pompalı tüfekle açtığı ateş sırasında yaralanan Mert Y., koşarak yakındaki bir çay ocağına sığındı. Bu sırada arkasından gelen Miraç A., silahını çay ocağına doğrultarak art arda ateş açtı. Çevrede panik ve korku yaşanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

7 YARALI

Silahlı saldırıda Mert Y.’nin yanı sıra çay ocağında bulunan 6 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılırken, kaçan saldırgan Miraç A. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.