Mersin’in Tarsus ilçesinde trafik polislerinin yaptığı uygulama sırasında denetim noktasından uzaklaşmaya çalışan bir sürücü, ekiplerin müdahalesiyle durduruldu.

KONTROLDEN KAÇIŞ DENEMESİ

Trafik ekiplerinin kontrol amacıyla dur ihtarında bulunduğu sürücünün, denetimden kaçmaya çalıştığı bildirildi. Kısa süren takibin ardından araç durdurularak kontrol gerçekleştirildi.

EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye toplam 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

