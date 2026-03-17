Gram altın 7 bin TL'nin üzerinde tutunurken, yatırımcılar FED’in faiz kararına kilitlendi. Uzmanlar “bu seviyeler kalıcı olmayabilir” uyarısı yapıyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ikinci gününde yeniden yukarı yönlü hareket ederken, tüm dikkatler yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. Özellikle Alanya ve Antalya’da yatırım yapan vatandaşlar için bu karar, altının kısa vadeli yönünü belirleyebilir.

ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI

Haftaya düşüşle başlayan altın, salı günü itibarıyla toparlanma sinyali verdi. Gram altın 7.200 TL bandında işlem görürken, ons altın 5.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Piyasadaki bu hareketlilik, özellikle düğün hazırlığı yapan ya da yatırım için altın düşünen vatandaşları doğrudan etkiliyor. Alanya’da kuyumculara sorarsan… “Fiyatlar bir düşüyor bir çıkıyor, kimse net karar veremiyor” diyorlar. Kafalar karışık yani.

Bir yandan da bayram yaklaşıyor. Altın alacak olanlar bekliyor, ama çok da beklemek istemiyor.

FED KARARI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

Finans Analisti İslam Memiş, mevcut fiyatların geçici olabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle FED’in faiz kararının ardından piyasada yeni bir yön oluşabileceğini belirtiyor.

Memiş’e göre 7.200–7.300 TL bandı önümüzdeki aylarda “bulunması zor seviyeler” haline gelebilir. Çünkü altını destekleyen temel faktörler hâlâ masada:

Yüksek enflasyon

Küresel belirsizlik

Jeopolitik riskler

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇER Mİ

Uzmanlara göre altın fiyatlarında baskı geçici. Özellikle enflasyonun etkisiyle birlikte yükseliş trendinin yeniden başlaması bekleniyor.

Beklentiler dikkat çekici:

Ons altın: 5.880 – 6.000 dolar

Gram altın: 9.000 – 10.000 TL

Yani bugün “yüksek” gibi görünen fiyatlar… birkaç ay sonra ucuz kalabilir.

Şu anki tablo biraz puslu. Ama bu puslu hava satış değil, alım tarafını işaret ediyor gibi.

SAVAŞ BİTERSE ALTIN NE OLUR

Altın normal şartlarda savaş ve kriz ortamlarında yükselir. Ancak son dönemde bu etkinin sınırlı kaldığı görülüyor.

Bunun nedeni ise piyasalardaki müdahaleler ve büyük yatırımcıların hareketleri. Özellikle kaldıraçlı işlemler nedeniyle oluşan satış baskısı, fiyatların aşağıda kalmasına neden oluyor.

Ama bu durum kalıcı mı… orası net değil.

FİZİKİ ALTIN TALEBİ ARTIYOR

Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde fiziki altına olan talep hızla artıyor. Bu durum da orta vadede fiyatları yukarı taşıyabilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Özellikle ülkeler arası altın transferlerinde yaşanabilecek kısıtlamalar, piyasada arz daralmasına yol açabilir.

Bu da fiyatları yukarı iter… yavaş yavaş.

Sonuçta herkes aynı şeyi soruyor: “Altın düşer mi?”

Şimdilik cevap çok net değil ama… düşüş beklentisi zayıf.