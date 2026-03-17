Küba’da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, ada genelinde zaten derinleşen elektrik krizinin gölgesinde paniği büyüttü. Ulusal şebekenin çökmesinden hemen sonra gelen sarsıntı, ülkedeki kırılgan altyapıyı yeniden gündeme taşıdı.

Karayipler’de son günlerin en dikkat çeken gelişmelerinden biri Küba deprem haberi oldu. Ülkenin doğusunda hissedilen 6 büyüklüğündeki deprem, zaten günlerdir enerji darboğazı yaşayan adada yeni bir endişe dalgası yarattı. Resmi makamlar ilk saatlerde can kaybı ya da büyük yıkıma ilişkin net bir bilanço paylaşmazken, gözler hem saha taramalarına hem de enerji sisteminin yeniden ayağa kaldırılıp kaldırılamayacağına çevrildi.

KÜBA’DA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Uluslararası ajansların geçtiği bilgilere göre sarsıntı 17 Mart Salı günü meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6 olarak açıklanırken, sarsıntının özellikle ülkenin doğu kesimlerinde hissedildiği bildirildi. 6 büyüklüğünde deprem haberi kısa sürede dünya gündemine taşınırken, Küba’da son dönemde üst üste yaşanan altyapı sorunları nedeniyle olay yalnızca bir deprem başlığı olarak kalmadı; doğrudan günlük hayatı etkileyen yeni bir kriz başlığına dönüştü.

Bir yandan deprem, öbür yandan elektrik. Ada ülkelerinde böyle zamanlarda mesele sadece sarsıntı olmuyor; ışık gidince haber almak, hastaneye ulaşmak, telefonu şarj etmek bile ayrı bir sorun haline geliyor.

ULUSAL ELEKTRİK ŞEBEKESİ ÇÖKTÜ

Depremden hemen önce ülkede çok daha geniş çaplı bir kriz yaşandı. Küba yönetimi ve uluslararası haber kaynaklarına göre ulusal elektrik sisteminde tam çöküş meydana geldi. Bu gelişme, son aylarda sık sık gündeme gelen elektrik kesintisi Küba aramalarını yeniden artırdı. Şebekenin devre dışı kalmasıyla milyonlarca kişi elektriksiz kaldı; ulaşım, iletişim, kamu hizmetleri ve temel yaşam düzeni ciddi biçimde aksadı.

Yetkililer, sistemin yeniden devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü açıklasa da toparlanmanın kademeli ilerlediği belirtildi. Başkent Havana’da bile elektriğin ancak sınırlı bölgelere verilebildiği, önceliğin kritik hizmet alanlarına ayrıldığı aktarıldı. Bu tablo, depremin etkisinden bağımsız olarak ülkenin enerji altyapısındaki kırılganlığı yeniden ortaya koydu.

NEDENİ HÂLÂ TARTIŞILIYOR

Şebeke çöküşünün tam teknik nedeni konusunda ilk saatlerde net bir açıklama yapılmadı. Ancak uluslararası ajanslara göre Küba’da bir süredir devam eden yakıt sıkıntısı, eskiyen enerji altyapısı ve üretim yetersizliği, sistem üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Son aylarda yaşanan geniş çaplı kesintiler ve yer yer protestolara dönüşen toplumsal tepki de bu kırılgan yapının uzun süredir alarm verdiğini gösteriyor.

GÜNLÜK HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Küba’da deprem ve elektrik şebekesi krizi aynı zaman diliminde konuşulunca, ortaya yalnızca doğal afet haberi değil, çok daha geniş bir yaşam krizi çıktı. Elektrik yoksa suya erişim zorlaşıyor, internet aksıyor, market zinciri etkileniyor, sağlık sistemi baskı altına giriyor. Türkiye’de okur için uzak bir gelişme gibi görünebilir ama işin özü tanıdık: altyapı kırılgansa, tek bir sarsıntı bile hayatın her noktasına dokunuyor. Evde buzdolabından telefona kadar her şey elektriğe bağlıysa mesele büyüyor. Hem de hızlı büyüyor.

Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar, depremin sahadaki gerçek etkisini ve elektrik sistemindeki onarım sürecinin ne kadar süreceğini belirleyecek. Şimdilik tablo net: Küba, bir yandan deprem gerçeğiyle, diğer yandan derinleşen enerji kriziyle aynı anda mücadele ediyor. Ve bu durum, ülkedeki kırılganlığın ne kadar büyüdüğünü açık biçimde gösteriyor. İlk bilgiler... daha fazlası resmi açıklamalarla netleşecek.