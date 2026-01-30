Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp’in babası ve 25 yıl Şekerhane Mahallesi'nde muhtarlık yapan Mehmet Yenialp yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. bulunan 93 yaşında hayata gözlerini yuman Yenialp’in cenazesi ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Bektaş Aile Mezarlığına defnedilecek.



Meclis Üyesi ve Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, babasının vefatını yaptığı şu paylaşımla duyurdu “Babam Şekerhane Mahallesi eski muhtarı Mehmet Yenialp Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi cuma günü ikindi namazına mutakiben Hacımemişler camiinden alınarak Bektaş aile mezarlığına defnedilecektir”