Antalya Havalimanı, 2026’nın şubat ayında iç ve dış hatlarda toplam 874 bin 813 yolcuya hizmet verdi. Yılın ilk iki ayında ise toplam yolcu sayısı 1 milyon 949 bin 90’a ulaştı.

Turizmin nabzını tutan Antalya Havalimanı yolcu sayısı, 2026 yılının ikinci ayında da yüksek seyrini korudu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) paylaştığı verilere göre havalimanında şubat ayında iç hatlarda 442 bin 56, dış hatlarda 432 bin 757 yolcu ağırlandı. Böylece yalnızca bir ayda toplam 874 bin 813 yolcu trafiği oluştu.

Bu tablo, yaz sezonu tam başlamadan Antalya’daki hava trafiğinin ne kadar canlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle Antalya turizm sezonu öncesi havalimanı yoğunluğu arayanlar için açıklanan rakamlar dikkat çekici bulundu.

ŞUBAT AYINDA UÇAK TRAFİĞİ 6 BİN 723’E ULAŞTI

DHMİ verilerine göre aynı dönemde Antalya Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan uçak sayısı da yüksek gerçekleşti. Şubat ayında iç hatlarda 3 bin 607, dış hatlarda 3 bin 116 olmak üzere toplam 6 bin 723 uçak trafiği kayda geçti.

Yük trafiğinde de hareketlilik sürdü. Kargo, posta ve bagaj toplamından oluşan yük trafiği 9 bin 403 ton olarak açıklandı. Havalimanındaki bu yoğunluk, sadece yolcu taşımacılığında değil lojistik akışta da Antalya’nın güçlü konumunu koruduğunu ortaya koydu.

YILIN İLK İKİ AYINDA RAKAM 1,9 MİLYONU AŞTI

Asıl dikkat çeken veri ise ocak-şubat toplamında ortaya çıktı. 2026 yılı şubat sonu itibarıyla Antalya Havalimanı’nda toplam 1 milyon 949 bin 90 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde toplam uçak trafiği 14 bin 638, toplam yük trafiği ise 21 bin 695 ton oldu.

Yani başlıktaki gibi yalnızca bir aylık rakam değil, yılın ilk iki ayında Antalya Havalimanı 2 milyona yaklaşan yolcu trafiği ile öne çıktı. Bu ayrıntı önemli. Çünkü okur için gerçek tabloyu veren veri, şubat tek başına 874 bin seviyesini gösterirken; iki aylık toplamda 1,9 milyon eşiğinin aşılmış olması.

ANTALYA EKONOMİSİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Havalimanındaki artan hareketlilik; turizm, transfer, konaklama, yeme-içme ve şehir içi ulaşım başta olmak üzere birçok alanı doğrudan etkiliyor. Antalya’da sezon yaklaşırken uçak ve yolcu sayısındaki canlılık, otellerden esnafa kadar geniş bir kesim için erken hareketlilik sinyali veriyor.

Bu durum Alanya dahil tüm turizm hattında hissediliyor. Çünkü Antalya Havalimanı’na inen yolcunun önemli bölümü sahil ilçelerine dağılıyor. Servis şirketinden taksiciye, tur operatöründen küçük işletmeye kadar zincirin ucu bir yerde günlük hayata dokunuyor. Rakam büyük ama etkisi daha çok sahada görülüyor.

Bir başka deyişle, Antalya Havalimanı şubat 2026 yolcu istatistikleri yalnızca havacılık verisi değil; kent ekonomisinin ısınmaya başladığını gösteren erken bir işaret olarak da okunuyor.

ANTALYA’DA SEZON ÖNCESİ YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ

Şubat ayı genelde yaz kadar güçlü görünmez. Buna rağmen Antalya Havalimanı’nda açıklanan yolcu ve uçak sayıları, 2026 sezonuna girilirken talebin canlı kaldığını gösterdi. Özellikle dış hat tarafındaki 432 bin 757 kişilik trafik, yabancı ziyaretçi akışının sezon öncesinde de güçlü bir zemin oluşturduğunu ortaya koydu.

Bu da önümüzdeki aylarda Antalya Havalimanı yaz sezonu yolcu artışı beklentilerini güçlendiren gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Devamı nasıl gelir, onu mart ve nisan verileri gösterecek. Ama ilk tablo zayıf değil.