Kocaeli merkezli yürütülen ve 7 ili kapsayan dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini Azerbaycan menşeli bir şirket gibi tanıtarak sahte çağrı merkezleri üzerinden vatandaşları hedef aldığı öne sürülen şebekeye darbe vuruldu.

OPERASYON 7 İLE YAYILDI

İddiaya göre, şüpheliler kurdukları sahte çağrı merkezleri aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçerek toplam 105 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kocaeli merkezli operasyon 7 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARI

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Sahte çağrı merkezleri üzerinden yürütüldüğü belirtilen dolandırıcılık yöntemi, turizm hareketliliği ve yoğun iletişim trafiğiyle dikkat çeken Alanya’da da vatandaşların tedbirli olmasını gerektiren bir başlık olarak öne çıkıyor.