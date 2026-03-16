Bahar aylarına girilirken Alanya’da sağlık kuruluşlarına öksürük şikayetiyle başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle solunum yolu enfeksiyonu sonrasında ortaya çıkan ve uzun süre devam eden öksürükler konusunda uyarılarda bulundu.

Grip veya soğuk algınlığı geçiren bazı hastalarda diğer belirtiler düzelmesine rağmen haftalarca süren kuru öksürük görülebildiğini belirten Özlü, bu durumun günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebildiğini söyledi.

ENFEKSİYON SONRASI UZAYAN ÖKSÜRÜK GÖRÜLEBİLİYOR

Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle kış sonu ve bahar başında bu tür vakaların daha sık görüldüğünü belirterek, “Grip ya da soğuk algınlığı gibi bir enfeksiyon geçirildikten sonra ağrı, halsizlik ve ateş gibi şikayetler geçebilir ancak krizler halinde gelen ve uyutmayan bir öksürük kalabilir. Bazen balgamlı olsa da çoğunlukla kuru öksürük şeklinde görülür. Bu hastalarda geniz akıntısı ve hapşırma da eşlik edebilir” dedi.

HAVA YOLLARINDA AŞIRI DUYARLILIK ETKİLİ OLABİLİR

Uzayan öksürüğün en önemli nedenlerinden birinin hava yollarındaki aşırı duyarlılık olduğunu belirten Özlü, bazı kişilerin alerjenlere karşı daha hassas olduğunu ifade etti.

Enfeksiyonların bu hassasiyeti tetikleyebildiğini dile getiren Özlü, “Bazı kişilerde daha önce astım veya alerjik nezle tanısı vardır ve enfeksiyon bu hastalıkları tetikleyebilir. Bazı kişilerde ise ilk kez böyle bir tablo ortaya çıkabilir. Gazlar, kokular, toz ve küf mantarları gibi alerjenler de öksürüğü artırabilir” diye konuştu.

3 HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA MUTLAKA DOKTORA GİDİN

Uzayan öksürüklerin basit yöntemlerle geçmediğine dikkat çeken Özlü, “Bu öksürük çoğu zaman öksürük şurubu, bal veya bitki çayıyla düzelmez. Çok rahatsız edici ve yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Eğer öksürük 3 haftayı geçiyor ve özellikle 8 haftaya kadar uzuyorsa mutlaka araştırılması gerekir” dedi.

Uzmanlar, bazı ciddi hastalıkların da öksürükle ortaya çıkabileceğini hatırlatarak, uzun süren öksürüğün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.