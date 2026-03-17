Galatasaray, Liverpool karşısında avantajlı gidiyor. Anfield’da oynanacak kritik maçın saati, yayın kanalı ve tur ihtimalleri netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, İngiltere deplasmanında Liverpool ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, tur için avantajı cebine koymuş durumda. Gözler şimdi Anfield’daki kritik 90 dakikaya çevrildi.

LİVERPOOL-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dev mücadele, İngiltere’deki Anfield Stadı’nda oynanacak.

Saat: 23.00

Kanal: TRT 1 ve Tabii platformu

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

İlk maçtan 1-0 galip ayrılan Galatasaray için senaryo net:

Beraberlik: Galatasaray tur atlar

Galatasaray tur atlar Galibiyet: Direkt çeyrek final

Direkt çeyrek final 1 farkla yenilgi: Maç uzatmalara gider

Maç uzatmalara gider 2+ farkla yenilgi: Elenir

Bu tablo, özellikle deplasmanda oynanacak maçta kontrollü oyun ihtimalini güçlendiriyor. Yani Galatasaray için 90 dakika biraz sabır işi olabilir.

Biraz bekleme, biraz stres… Özellikle Alanya’da maçı izleyenler için gece uzun geçecek gibi.

GALATASARAY’DA KRİTİK EKSİK

Sarı-kırmızılılarda en önemli eksik Davinson Sanchez. Kolombiyalı stoper kart cezası nedeniyle sahada olmayacak.

Bu durum savunma hattında teknik direktör Okan Buruk’u zor bir tercihe itebilir. Çünkü Liverpool gibi tempolu bir takıma karşı savunmada yapılacak küçük bir hata…

Devamı zincirleme gelir.

KART SINIRINDAKİ İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray’da birçok önemli isim kart sınırında bulunuyor:

Uğurcan Çakır

Abdülkerim Bardakcı

Ismail Jakobs

Roland Sallai

Noa Lang

Victor Osimhen

Bu oyuncuların kart görmesi durumunda, olası çeyrek final ilk maçında forma giyememe riski bulunuyor.

OSİMHEN REKORA KOŞUYOR

Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde attığı 7 golle dikkat çekiyor.

Nijeryalı yıldız, bu maçta 2 gol atarsa Burak Yılmaz’ın 8 gollük rekorunu egale edecek. Bu da maçın sadece tur değil, bireysel başarı açısından da kritik olduğunu gösteriyor.

BU SEZON 3. RANDEVU

İki ekip bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Galatasaray, oynanan iki maçta da Liverpool’u 1-0 mağlup etti.

Yani istatistikler de sarı-kırmızılıların lehine… ama Anfield başka bir yer.

Orada işler bazen hiç hesaplandığı gibi gitmez.

HEDEF ÇEYREK FİNAL

Galatasaray, tarihindeki 7. çeyrek final için sahaya çıkacak. Daha önce bu başarıyı 6 kez yakalayan sarı-kırmızılı ekip, yeniden Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasına girmek istiyor.

Bu sadece bir maç değil. Kulüp tarihi açısından önemli bir eşik.

Ve biraz da…

geceyi kim daha iyi yönetecek meselesi.