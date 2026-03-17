Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken Alanya-Antalya karayolunda beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülere önemli uyarılar geldi. Emniyet yetkilileri, özellikle bayram dönemlerinde artan araç sayısının kazaları da beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, hız sınırlarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

BAYRAM TRAFİĞİ YOLLARI DOLDURUYOR

Bayram tatillerinde hem şehirler arası yolculuklar hem de turizm hareketliliği nedeniyle Antalya ve çevresinde trafik yoğunluğu belirgin şekilde artıyor. Bu yoğunluk, özellikle Alanya, Manavgat ve Antalya güzergâhında zaman zaman akıcı trafiğin yavaşlamasına yol açıyor.

Emniyet birimleri, ani sollama, aşırı hız ve dikkatsiz sürüş gibi hataların kazalara davetiye çıkardığını belirtiyor.

HIZ SINIRI NEDEN KRİTİK?

Yetkililer, hızın sadece kaza riskini değil, kazanın şiddetini de doğrudan artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle şehir içi yollar, kavşaklar ve yerleşim alanlarında hız sınırlarına uyulması can güvenliği açısından kritik önem taşıyor.

Tatil yolculuklarında hızın artmasıyla birlikte ölümlü ve yaralanmalı kazaların daha ağır sonuçlar doğurabildiği ifade ediliyor.

KONTROLLER ARTIRILDI

Alanya ve çevresinde bayram süresince trafik denetimleri sıklaştırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, sürücülerin kurallara uyup uymadığını yakından takip ediyor. Radar uygulamaları ve yol kontrollerinin özellikle yoğun güzergâhlarda artırıldığı bildirildi.

SÜRÜCÜLERE HAYATİ UYARILAR

Yetkililer, bayram yolculuğuna çıkacak sürücülere şu uyarılarda bulunuyor:

Hız sınırlarına mutlaka uyun,

Emniyet kemerinizi takın ve trafik kurallarına riayet edin,

Uzun yolda düzenli mola verin, yorgun araç kullanmayın,

Cep telefonu gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durun.

Alanya Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin kurallara uyması halinde bayram süresince hem kendi güvenliklerini hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini koruyabileceğini hatırlattı. Dikkatli ve sabırlı bir sürüş, bayramın kazasız geçmesi için en önemli unsur olarak öne çıkıyor.