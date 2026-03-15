Sivas’ta aynı evden yükselen silah sesleri sonrası ortaya çıkan aile faciasında baba ve büyük oğlu yaşamını yitirdi, babaanne ağır yaralandı. Olayla ilgili 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Sivas’ta akşam saatlerinde yaşanan aile içi silahlı kavga, iki kişinin ölümü ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. İlk belirlemelere göre aynı aileden baba ve büyük oğlu hayatını kaybetti, babaanne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından 15 yaşındaki çocuk cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İddiaya göre olay, Sivas’taki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Evden gelen silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler içeride kanlar içindeki üç kişiyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde baba ile büyük oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan babaanne ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sonrası 15 yaşındaki çocuğun cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, evde yaşanan tartışmanın nasıl silahlı kavgaya dönüştüğü sorusuna yanıt aranıyor.

Böyle haberler uzaktan okununca kısa geçiliyor ama evin içinde yaşanan bir tartışmanın bu noktaya gelmesi, geride kalanlar açısından çok ağır bir tablo bırakıyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, olay yerindeki delilleri toplarken savcılık da soruşturmayı sürdürüyor. Şüphelinin ifadesi, olayın çıkış nedeni ve silahın nasıl kullanıldığına ilişkin ayrıntıların yapılacak incelemenin ardından netleşmesi bekleniyor. Yaralı babaanenin tedavisi de hastanede devam ediyor. Olayla ilgili yeni resmi açıklama gelirse dosyanın seyri değişebilir. Şimdilik...

Türkiye’de aile içi şiddet kaynaklı silahlı olaylar zaman zaman benzer başlıklarla gündeme geliyor. Bu nedenle Sivas’taki olay yalnızca adli bir vaka olarak değil, ev içi gerilimlerin nasıl ölümcül hale gelebildiğini gösteren yeni bir örnek olarak da dikkat çekiyor.