Ramazan Bayramı yaklaşırken Antalya’daki berber esnafı, vatandaşlara tıraş planını son güne bırakmamaları yönünde çağrıda bulundu. Özellikle arife gününde oluşan yoğunluğun, hem hizmet kalitesini düşürdüğünü hem de müşterilerin aceleyle tıraş olmasına yol açtığını belirten esnaf, randevu ve erken saat seçiminin önemine dikkat çekti.

ARİFE YOĞUNLUĞU HEM ESNAFI HEM VATANDAŞI ZORLUYOR

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, bayram arifesinde yaşanan sıkışıklığın her yıl benzer şekilde tekrarlandığını söyledi. Uzun, son gün yoğunluğunun berberlerin çalışma temposunu artırdığını, vatandaşların da daha kısa sürede tıraş olmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bayram öncesi kişisel bakım ihtiyacının arttığını belirten sektör temsilcileri, yoğunluğun birkaç güne yayılmasının hem müşteri memnuniyeti hem de esnafın düzenli çalışması açısından daha sağlıklı olacağını vurguladı.

“ERKENDEN GELİRLERSE DAHA DETAYLI İLGİLENEBİLİRİZ”

Antalya’da berber dükkânı işleten Selahattin Kapanoğlu da vatandaşların çoğunlukla tıraşı son güne bıraktığını söyledi. Meslekte 21 yılı geride bıraktığını anlatan Kapanoğlu, bu alışkanlığın bayram öncesinde ciddi bir yığılmaya neden olduğunu dile getirdi.

Kapanoğlu, vatandaşların birkaç gün önceden tıraş olmasının hem bekleme süresini azaltacağını hem de berberlerin müşterileriyle daha yakından ilgilenmesine imkân sağlayacağını belirtti. Son yıllarda geçmişe göre tıraş sıklığının da azaldığını ifade eden Kapanoğlu, bayram dönemlerinde bu durumun son gün baskısını daha da artırdığını kaydetti.

ANTALYA’DA BAYRAM HAZIRLIĞINDA RANDEVU VE ERKEN PLANLAMA ÖNE ÇIKIYOR

Antalya’da bayram öncesi berber yoğunluğu, özellikle merkez ilçelerde ve mahalle aralarındaki işletmelerde arife gününe doğru daha belirgin hale geliyor. Esnaf, günlük hayatın temposu nedeniyle tıraşı erteleyen vatandaşların son gün yerine daha erken hareket etmesinin, hem zaman kaybını önleyeceğini hem de daha rahat hizmet alınmasını sağlayacağını ifade ediyor.

Bayram öncesi kişisel bakımını yaptırmak isteyenler için en önemli öneri ise tıraşı son güne bırakmamak. Böylece hem işletmelerdeki yoğunluk dengeleniyor hem de vatandaşlar daha sakin bir ortamda hizmet alabiliyor.