Ankara’da görev yapan 34 yaşındaki emniyet amiri Birson Ergene’nin aracında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara’da Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan emniyet amiri Birson Ergene, boş bir arazide park halindeki aracında ölü bulundu. Olay, emniyet teşkilatında büyük üzüntü yarattı.

OLAY YERİNDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Ergene’nin cansız bedeni Ankara’da boş bir arazide park halindeki araçta bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, inceleme başlattı. İlk bulgular doğrultusunda olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürütülüyor.

Bir süre kimse bir şey anlamadı. Araç günlerdir aynı yerde miydi, yoksa yeni mi bırakılmıştı… net değil.

İNTİHAR NOTU İDDİASI

Olayın ardından, Ergene’nin bir not bıraktığı iddia edildi. Söz konusu notta, yazılı sınavdaki başarısına rağmen mülakat sürecinde haksızlığa uğradığını ifade ettiği öne sürüldü. Ayrıca ekonomik sorunların da etkili olabileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

MESLEKTAŞLARI VE AİLESİ YASTA

Birson Ergene’nin daha önce Bingöl’de görev yaptığı, babasının da polis memuru olduğu öğrenildi. Genç emniyet amirinin cenazesi Burdur’un Sultandere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İnsan ister istemez düşünüyor… Bu kadar yük nasıl taşınıyor?

POLİS İNTİHARLARI GÜNDEMDE

Olayın ardından polis intiharları yeniden tartışma konusu oldu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, son dönemde artan vakalara dikkat çekerek, konunun araştırılması gerektiğini belirtti.

Çömez, yaptığı açıklamada son yıllarda emniyet teşkilatında yaşanan intihar vakalarının ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.