Dünyaca ünlü fast-food markası Popeyes cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Zincirin franchise işletmecilerinden Sailormen Inc., artan maliyetler ve ekonomik baskılar nedeniyle iflas koruması başvurusunda bulundu. Şirket, bu süreçte 20 şubesini kapatma kararı aldı.

TALEP ARTTI AMA MALİYETLER YÜKSELDi

Piyasa araştırma şirketi Circana verilerine göre, 2025 yılında kızarmış tavuk konsepti fast-food sektöründe en çok tercih edilen alan oldu. Yıl boyunca tavuk ürünlerine olan ilgi artarken, genel fast-food sektöründe ise yüzde 1’lik daralma yaşandı.

Ancak artan talebe rağmen yüksek enflasyon, kira giderleri ve işletme maliyetleri, zincirlerin büyümesini zorlaştırdı. Bu tablo, bazı şubelerin kârlılığını kaybetmesine neden oldu.

20 ŞUBE KAPANIYOR

Sailormen Inc., yaptığı açıklamada kâr getirmeyen 20 şubenin kapatılacağını duyurdu. Şirket, bu adımla birlikte yıllık 1 milyon doların üzerinde maliyet tasarrufu hedefliyor.

İflas koruması başvurusu ise şirketin tamamen kapanmasından ziyade yeniden yapılandırma sürecine girdiğini gösteriyor. Bu süreçte mevcut şubelerin bir kısmının faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

ALANYA VE ANTALYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Gelişme küresel ölçekte yaşansa da Antalya ve Alanya gibi turizm bölgelerinde faaliyet gösteren uluslararası zincirler açısından dikkatle izleniyor. Artan maliyetler ve döviz bazlı giderler, benzer markaların yerel operasyonlarını da etkileyebiliyor.

Turizm sezonunun yoğun geçtiği bölgelerde fast-food zincirleri önemli bir pazar payına sahip. Bu nedenle sektörde yaşanan her daralma, istihdam, fiyat politikası ve yatırım kararları üzerinde dolaylı etkiler yaratabiliyor.