Yeni trafik düzenlemelerinin ardından araç içi multimedya ekranlarıyla ilgili sosyal medyada ve kulaktan kulağa yayılan iddialar sürücüler arasında kafa karışıklığına yol açtı. “Ekranlar tamamen yasaklandı” söylemi nedeniyle birçok araç sahibi ceza endişesiyle servislere yönelirken, bazı sürücülerin araçlarındaki sistemleri söktürdüğü belirtiliyor.

SEKTÖRDEN UYARI: HER EKRAN YASAK DEĞİL

Konuya ilişkin sektör temsilcileri, yanlış bilgilendirmelerin paniği büyüttüğünü ifade ederek önemli bir noktaya dikkat çekti: Orijinal teybin yerine takılan, sürücünün görüşünü engellemeyen multimedya sistemleri yasak kapsamında değerlendirilmiyor. Bu nedenle, “multimedya takılı her araca ceza kesilecek” algısının gerçeği yansıtmadığı vurgulanıyor.

1 NİSAN’DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Haberde paylaşılan bilgilere göre yeni uygulama 1 Nisan itibarıyla devreye girecek. Bu tarihe yaklaşılırken sürücülerin, yasak olan ve olmayan sistemler konusunda net bilgiye ulaşmadan işlem yaptırmaması gerektiği hatırlatılıyor.

YASAK- SERBEST TARTIŞMASI NEREDEN ÇIKTI?

Düzenleme sonrasında “hangi ekranlar yasak, hangileri serbest?” sorusu öne çıkarken, özellikle ceza korkusunun etkisiyle piyasada yoğunluk oluştuğu aktarılıyor. Sektör tarafı ise sürücünün görüş alanını kapatmayan ve aracın orijinal teybinin bulunduğu bölgeye takılan sistemlerin yasak kapsamına sokulmadığını belirterek, yanlış bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıyor.

ALANYA’DAKİ SÜRÜCÜLER DE YAKINDAN İZLİYOR

Trafik denetimlerinin turizm sezonunda arttığı dönemlere girilirken, bu tür düzenlemeler Alanya’daki araç sahipleri açısından da önem taşıyor. Ceza kaygısıyla gereksiz masraf yapılmaması için sürücülerin resmi bilgilendirmeleri ve net kriterleri takip etmesi gerektiği değerlendiriliyor.