Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki gelişmelerin bölge ve küresel dengeler açısından kritik bir döneme girdiğini söyledi. Fidan’ın verdiği mesajlar, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde yoğun bir diplomasi sürecine gireceğini ortaya koydu.

SAVAŞIN YAYILMA RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Orta Doğu’da yaşanan gerilimin daha geniş bir alana yayılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Fidan, özellikle İran merkezli gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti. Türkiye’nin önceliğinin çatışmanın büyümesini engellemek olduğunu vurgulayan Fidan, savaşın bölgesel istikrara zarar verdiğini dile getirdi.

Fidan, “Savaş ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Bölgemizde yaşanan bu süreç, yalnızca bölgeyi değil küresel dengeleri de etkileyebilir” sözleriyle mevcut tablonun önemine işaret etti.

RUSYA-UKRAYNA SÜRECİNE ETKİ UYARISI

Açıklamasında Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili sürece de değinen Fidan, Orta Doğu’daki gerilimin bu alandaki barış çabalarını olumsuz etkilememesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte diplomatik dengeyi korumaya çalıştığını belirtti.

Fidan, devam eden çatışmaların birbirini tetikleyen krizlere dönüşmemesi için uluslararası toplumun daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

BÖLGE ÜLKELERİNE ZİYARET BAŞLIYOR

Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın durdurulmasına yönelik çözüm arayışları kapsamında yarından itibaren bölge ülkelerini ziyaret edeceğini açıkladı. Görüşmelerde, çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomatik kanalların güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Türkiye'nin bu süreçte aktif rol üstlenmesi, Antalya ve Alanya gibi turizm merkezleri açısından da önem taşıyor. Bölgedeki jeopolitik risklerin artması, turizm hareketliliği, dış politika dengeleri ve ekonomik beklentiler üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.