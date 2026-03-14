Kırmızı bültenle aranan 18 kişi ile ulusal düzeyde aranan 27 kişi, yürütülen işlemlerin ardından Türkiye’ye getirildi. Yetkililerin açıkladığı listede, KKTC’de öldürülen Halil Falyalı’nın koruması da bulunuyor.

OPERASYONUN ODAĞINDA ARANANLAR VAR

Paylaşılan bilgilere göre Türkiye’ye getirilenler arasında hem Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı isimler hem de ulusal seviyede aranan şüpheliler yer aldı. Toplamda 45 kişinin Türkiye’ye getirildiği bildirildi.

FALYALI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Getirilen isimler içinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülen Halil Falyalı’nın korumasının da bulunması dikkat çekti. Haber, Türkiye’de yürütülen arama ve yakalama süreçlerinin kapsamını yeniden gündeme taşıdı.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Kırmızı bülten ve ulusal arama kapsamındaki kişilerin Türkiye’ye getirilmesi, turizm bölgeleri başta olmak üzere birçok kentte güvenlik ve adli süreçler açısından yakından takip ediliyor.