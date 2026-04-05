Brent petrol bugün 109,24 ABD doları seviyesinde işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre 0,50 dolar gerileyen brent petrol, yüzde 0,46 düşüşle yatay seyre yakın bir görünüm veriyor.

Petrol fiyatlarındaki bu sınırlı geri çekilme Türkiye’de akaryakıt maliyetleri ve enflasyon beklentileri açısından önemini korurken, turizm kenti Alanya’da da ulaşım ve lojistik giderleri üzerinden yakından takip ediliyor.

Bazen piyasalar, bir gün boyunca neredeyse hiçbir şey olmamış gibi davranıyor.

BRENT PETROL BUGÜN KAÇ DOLAR

Brent petrolün varil fiyatı 5 Nisan 2026 itibarıyla 109,24 ABD doları. Alış fiyatı 109,24 dolar, satış fiyatı da 109,24 dolar olarak görülüyor.

“Brent petrol bugün kaç dolar” aramasını yapanların en çok merak ettiği nokta, bu seviyenin son günlerdeki bant hareketiyle uyumlu olup olmadığı. Veriler, brent petrolün son bir haftada 105 ile 109 dolar aralığında dalgalandığını ve genel olarak yatay bir trend izlediğini gösteriyor.

DÜNE GÖRE PETROL FİYATI ARTTI MI DÜŞTÜ MÜ

Brent petrol fiyatı düne göre düştü. Önceki kapanış 109,74 ABD dolarıyken bugün 109,24 ABD dolarına geriledi.

Bu hareketin özeti net: Değişim -0,50 ABD doları, yüzde değişim ise %0,46 düşüş. Kısa vadede küçük görünen bu fark, petrolün 100 doların üzerinde kaldığı dönemlerde maliyet kanalıyla etkisini hissettirmeye devam ediyor.

BRENT PETROL NEDEN YATAY SEYREDİYOR

Brent petrolde yatay seyrin arkasında iki ana başlık öne çıkıyor: Jeopolitik riskler ve işlem hacmini düşüren tatil etkisi. 3 Nisan 2026’daki “Kutsal Cuma” tatili nedeniyle birçok büyük piyasanın kapalı kalması, işlem hacmini azaltarak fiyatların daha dar bir aralıkta kalmasına yol açtı.

Düşük hacimli günlerde fiyatlar bazen “olduğu yerde sayıyor” gibi görünse de, bu durum riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Tam tersine, hacmin geri geldiği ilk günlerde daha sert hareketler görülebiliyor; özellikle haber akışı hızlanırsa.

JEOPOLİTİK GERİLİM PETROL FİYATINI NASIL ETKİLİYOR

Jeopolitik gelişmeler petrol fiyatını doğrudan etkiliyor çünkü arz güvenliği algısı fiyatın içine hızlıca giriyor. Son gündemde ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonların önümüzdeki 2-3 hafta içinde artırılacağını açıklaması ve Tahran’ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde elektrik altyapısına saldırı tehdidini yinelemesi, risk primini canlı tutan başlıklar arasında.

Piyasalar bu tür açıklamaları “arz kesintisi olur mu” sorusuna bağlı olarak fiyatlıyor. Arz tarafında bir aksama ihtimali büyüdükçe brent petrol varil fiyatı yukarı yönlü baskı görebiliyor, tansiyon düştüğünde ise fiyatlar daha sakin bir banda geri dönebiliyor.

SON 1 HAFTADA PETROL FİYATLARI NE DURUMDA

Brent petrol son bir haftada 105 ile 109 dolar arasında işlem gördü. Bu aralık, sert bir trendden çok dalgalı ama genel olarak yatay bir görünümü işaret ediyor.

Bu bant hareketi, “petrol fiyatları son durum” aramasında karşılaşılan tipik tabloyu oluşturuyor: Bir yanda jeopolitik riskler fiyatı yukarı çekiyor, diğer yanda tatil ve hacim etkisi gibi faktörler hareketi sınırlıyor.

PETROL FİYATI TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLİYOR

Brent petrolün 109,24 dolar seviyesinde kalması, Türkiye’de enerji ithalat maliyetleri açısından kritik. Petrol fiyatı yüksek seyrettiğinde, ulaştırmadan üretime kadar geniş bir alanda maliyet baskısı artabiliyor.

Bu baskı, şirketlerin lojistik giderlerinden hizmet sektörünün operasyon maliyetlerine kadar uzanıyor. Günün sonunda tüketici fiyatlarına geçişkenlik tartışması da yeniden gündeme geliyor; çünkü enerji maliyeti birçok kalemin “taban maliyeti” gibi çalışıyor.

ALANYA’DA PETROL FİYATLARI NEDEN YAKINDAN İZLENİYOR

Alanya’da petrol fiyatları özellikle turizm sezonu yaklaşırken daha görünür hale geliyor. Çünkü turizm ekonomisinde transfer, tedarik, günlük lojistik ve şehir içi ulaşım gibi kalemler enerji maliyetlerine duyarlı.

Otellerin ve işletmelerin tedarik zinciri, Antalya hattından gelen sevkiyatlar ve bölge içi dağıtım gibi süreçlerde yakıt maliyetleri belirleyici olabiliyor. Bu yüzden “brent petrol bugün kaç dolar” sorusu sadece finans çevrelerinin değil, Alanya’daki işletmelerin de gündemine giriyor.

Bir de şu var: Alanya’da bazı esnaflar maliyet hesabını haftalık yapıyor, bazıları günlük. Ama herkesin baktığı yer aynı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİRSE ALANYA TURİZMİNE ETKİSİ NE OLUR

Petrol fiyatları yükselirse, turizmde ulaşım maliyetleri üzerinden dolaylı bir baskı oluşabilir. Havayolu ve karayolu taşımacılığı maliyetleri arttıkça, tur operatörlerinin paket maliyetleri ve yerel transfer giderleri yeniden hesaplanabiliyor.

Bu etki hemen fiyat etiketine yansımayabilir; sözleşmeler ve sezon planları devreye girer. Yine de brent petrolün 100 dolar üzerinde kalması, sezon boyunca “maliyet yönetimi” başlığını Alanya’daki işletmeler için daha önemli hale getiriyor.

ANALİSTLER PETROL FİYATI İÇİN NE DİYOR

Analistler, petrol fiyatlarının seyrinde belirsizliğin sürdüğünü vurguluyor. Jeopolitik gelişmeler ile arz-talep dengesinin, brent petrolün yönünü belirleyen ana faktörler olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Özellikle Orta Doğu’daki gerilimlerin devam etmesi halinde fiyatların daha da artabileceği öngörüsü öne çıkıyor. Bu yüzden piyasada “yatay görünen” günlerde bile, risk başlıkları yakından izleniyor çünkü bir manşet her şeyi değiştire…

BRENT PETROL 109,24 DOLAR SEVİYESİ NE ANLAMA GELİYOR

Brent petrolün 109,24 dolar olması, son haftadaki 105-109 dolar bandının üst tarafına yakın bir seviyeyi işaret ediyor. Yani bugün görülen %0,46’lık düşüşe rağmen, fiyat hâlâ yüksek bölgede kalıyor.

Alanya açısından bu seviye, sezon planlaması yapan işletmelerin “yakıt ve lojistik” kalemlerini daha sık güncellemesi anlamına geliyor. Türkiye genelinde ise enerji ithalatı ve maliyet kanalı tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

PETROL FİYATLARINDA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NE İZLENECEK

Önümüzdeki günlerde brent petrol fiyatını etkileyebilecek iki ana izleme alanı var: Jeopolitik açıklamaların tonu ve piyasalarda işlem hacminin normale dönmesi. Kutsal Cuma tatili sonrası hacim arttıkça, fiyatın 105-109 dolar bandının dışına taşma ihtimali de piyasada daha çok konuşuluyor.

Alanya’da ise gözler, turizm hareketliliğiyle birlikte lojistik ve ulaşım maliyetlerinin nasıl şekilleneceğine çevrilmiş durumda. Brent petrol bugün 109,24 dolar; küçük bir düşüş var ama hikâye bitmiş değil.